Arso zaradi ekstremne vročine za konec tedna izdal rdeči alarm

Agencija RS za okolje (Arso) je zaradi stopnjujoče se toplotne obremenitve za soboto izdala rdeče opozorilo za jugozahod države, ki se je v nedeljo razširilo tudi na osrednjo Slovenijo. Preostanek države je obarvan oranžno.

Takšna opozorila pomenijo, da so razmere lahko nevarne za zdravje, še posebej v urbanih okoljih, kjer se toplota zadržuje dlje časa, in na Primorskem, kjer se pričakujejo najvišje temperature.

Priporočajo zadrževanje v senci sredi dneva in popoldne. Hkrati odsvetujejo velike fizične napore. Svetujejo še uživanje lahke hrane in pitje zadostne količine tekočine. »Bivalne prostore zračite ponoči in zjutraj. Na soncu parkirana vozila pred začetkom vožnje dobro prezračite,« so po poročanju STA dodali na Arsu.

Hugon Možina, vodja internistične prve pomoči Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, je v izjavi povedal, da so v zadnjem tednu obravnavali nekoliko več bolnikov kot običajno. Med njimi prevladujejo starejši ljudje z več kroničnimi boleznimi. Najpogostejši razlog za njihove težave je izčrpanost zaradi vročinskega vala.Poudaril je še, da so med vročinskimi obremenitvami najbolj ogroženi najmlajši in najstarejši, saj težje uravnavajo oziroma vzdržujejo svojo telesno temperaturo.

Težave pa lahko povzroči tudi prekomerno uživanje vode, je povedal urgentni zdravnik Miha Košir. »Ko se potimo, ne izločamo samo vode, temveč tudi elektrolite, ki so pomembni za delovanje našega organizma. S pitjem vode nadomeščamo le tekočino, primanjkljaj elektrolitov pa ostaja,« je pojasnil. V najhujših primerih lahko pride do mišičnih krčev, v najbolj tragičnih pa tudi do možganskega edema in smrti. Poudaril je, da lahko uživanje zelo velikih količin vode, na primer štirih ali petih litrov v kratkem času, povzroči več škode kot koristi.

V UKC Ljubljana ob vročinskem valu opozarjajo, da visoke temperature predstavljajo veliko tveganje predvsem za starejše ljudi, saj lahko povzročijo resno poslabšanje zdravstvenega in funkcionalnega stanja. Posebej ogroženi so tisti, ki jemljejo zdravila za zniževanje krvnega tlaka ali odvajanje vode, pa tudi posamezniki, ki morajo omejevati vnos tekočine. Med najbolj ranljivimi so onemogli starostniki, ki so pri zagotavljanju primerne temperature bivalnega okolja in zadostnega vnosa tekočine odvisni od pomoči drugih. Zato v UKC Ljubljana pozivajo svojce, sosede in prijatelje, naj v vročih dneh večkrat preverijo počutje starejših oseb, zlasti tistih, ki živijo same. Ob tem svetujejo zadrževanje v ohlajenih ali senčnih prostorih, redno pitje vode še preden se pojavi občutek žeje ter izogibanje alkoholu in pijačam s kofeinom. Če učinkovito hlajenje prostorov ni mogoče, priporočajo večkratno tuširanje ali kopanje. Priporočljiva so lahka, ohlapna in svetla oblačila, medtem ko se je treba izogibati dodatnemu segrevanju prostorov, na primer s kuhanjem. Pomembno je tudi, da se ljudje s sorodniki, prijatelji ali sosedi dogovorijo za medsebojno pomoč in občasni nadzor v času najhujše vročine.

Najbolj intenzivno obdobje vročinskega vala je pričakovati med soboto in ponedeljkom, ko bodo temperature po večjem delu države presegale 35 stopinj Celzija, na Goriškem in v Vipavski dolini pa bi se lahko približale celo 40 stopinjam. Če se bodo napovedi uresničile v najbolj ekstremni različici, bi lahko Slovenija znova stopila zelo blizu zgodovinskim temperaturnim mejam.

Posebno pozornost vzbuja tudi trajanje vročine. Če se bo vročinski val nadaljeval še v prve dni julija, bi lahko šlo za enega od najdaljših zabeleženih vročinskih obdobij v zgodovini meritev pri nas. Do zdaj je najdaljši vročinski val v Ljubljani in Biljah trajal 15 dni, v Murski Soboti 14 dni, v Novem mestu in Postojni pa 13 dni.

Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih. FOTO: Arso

Tokratni scenarij še ni zaključen, meteorologi pa opozarjajo, da je prav dolžina enako pomembna kot sama intenzivnost vročine, saj dolgotrajna izpostavljenost visokim temperaturam pomeni vse večje obremenitve za zdravje ljudi, infrastrukturo in naravo.

Vmesni dnevi do vrhunca vala bodo še vedno razmeroma stabilni, z veliko sonca in le občasno povečano kopasto oblačnostjo. V zahodni polovici države je še možna kakšna ploha ali nevihta, vendar bodo te vse redkejše. Dnevne temperature se bodo postopoma dvigale, jutra pa bodo vse toplejša, kar je značilen znak vzpostavitve pravega poletnega vročinskega režima.

Slovenija se še spominja junijskih temperaturnih rekordov iz zadnjih let. Absolutni junijski rekord je bil lani izmerjen v Dobličah pri Črnomlju, kjer se je živo srebro povzpelo do 38,4 stopinje Celzija, še leto prej pa v Podnanosu do 38 stopinj. Trenutne napovedi kažejo, da bi lahko tokratne temperature te vrednosti ne le dosegle, temveč jih ponekod tudi presegle, kar odpira vprašanje, kako blizu smo dejansko absolutnemu slovenskemu rekordu, ki znaša 40,8 stopinje Celzija in je bil izmerjen avgusta 2013 v Cerkljah ob Krki.

Najvišja gostota strel v Evropi

Vroče poletne dni spremljajo tudi nevihte z udari strel. Za STA je Milan Vidmar iz Elektroinštituta povedal, da je Slovenija med državami z najvišjo gostoto strel v Evropi. Po njihovih ocenah je šlo v zadnjih dneh za enega izrazitejših nevihtnih dogodkov letošnjega junija, čeprav ne opažajo odstopanj od običajnih vzorcev za ta letni čas.

Strokovnjaki poudarjajo, da se je letošnja sezona neviht začela nekoliko prej kot običajno. Ob tem opozarjajo, da so napovedi o nadaljnjem poteku poletja negotove.

Ob nevihtah svetujejo, da se ljudje umaknejo v ozemljene stavbe ali avtomobile s kovinsko konstrukcijo. Na prostem pa se je treba izogibati izpostavljenim višjim legam, vodnim površinam in kovinskim predmetom. Če nas nevihta ujame na prostem, je najvarneje počepniti ter se izogibati hoji, stanju ali ležanju.