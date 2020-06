FOTO:Za kopo velikanko jih je podžgal koronavirus

Dole pri Litiji – Oglarski družini Janeza Medveda iz Suhadol je med epidemijo covida-19 uspelo sestaviti kopo velikanko. V obseg meri dobrih 32 metrov in je sestavljena iz več kot 200 kubičnih metrov metrskih drv. Po podatkih zavoda za gozdove se na območju države z oglarjenjem ukvarja 50 domačij, ki si s to dopolnitveno dejavnostjo režejo boljši kruh. Samo na Dolah jih je dvanajst.Slovesen prižig Medvedove kope bo v nedeljo, ob 15. uri. Čast prižiga bo pripadla Heleni Jurše Rogelj, ravnateljici novomeške višje strokovne šole. Kopo so v obliki stožca zlagali skoraj tri mesece. Več kot 20 ton oglja bodo pridobili po treh ...