Za kršitve volilnega molka predvidene globe od 150 do 3000 evrov

Za kršitve volilnega molka so predvidene globe od 700 do 3000 evrov za organizatorja volilne kampanje. FOTO: Yves Herman/Reuters

Tudi danes bodo v nekaterih državah EU potekale evropske volitve. V večini držav pa bodo volivci na volišča odšli v nedeljo, tudi v Sloveniji, kjer se je danes ob polnoči uradno zaključila volilna kampanja. Veljati je začel volilni molk, ki ga je treba spoštovati do nedelje do 19. ure, ko se bodo zaprla vsa volišča po državi.Evropske volitve, na katerih 427 milijonov volivcev iz 28 držav EU izbira 751 poslancev Evropskega parlamenta, potekajo med 23. do 26. majem. Že v četrtek so volili Britanci in Nizozemci, v petek Irci in Čehi, danes pa bodo volitve potekale na Malti, Slovaškem, v Latviji ter na francoskih čezmorskih ozemljih.Drugod bodo volitve v nedeljo, tudi v Sloveniji, kjer je danes nastopil volilni molk. Volilna kampanja, ki se je začela 26. aprila, se mora namreč v skladu z zakonom o volilni in referendumski kampanji zaključiti najpozneje 24 ur pred dnem glasovanja. V času volilnega molka je prepovedana vsakršna dejavnost, ki bi volivce navajala h glasovanju za enega od kandidatov ali list.Na ministrstvu za notranje zadeve bo delovala dežurna služba, kamor bodo lahko državljani sporočali podatke o domnevnih kršitvah volilnega molka.Tako bodo lahko podatke o domnevnih kršitvah državljani v nočnem času, in sicer danes od polnoči pa do 7. ure sporočali operativno-komunikacijskemu centru Generalne policijske uprave na telefonsko številko 080 12 00. Na isti telefonski številki pa bodo prijave sprejemali tudi od 19. ure do nedelje do 7. ure.Čez dan, torej danes in v nedeljo od 7. do 19. ure , pa bo prijave kršitev volilnega molka na telefonski številki 080 21 13 sprejemala dežurna služba inšpektorata za notranje zadeve.Za kršitve volilnega molka so predvidene globe od 700 do 3000 evrov za organizatorja volilne kampanje, od 150 do 600 evrov za odgovorno osebo organizatorja volilne kampanje in od 150 do 400 evrov za posameznika.