Za lažji prehod mladih s posebnimi potrebami na trg dela

Slovenija ima dobro urejen sistem šolanja otrok s posebnimi potrebami in razmeroma napredno urejeno zaposlovanje invalidov. Kljub temu zaradi pogosto neusklajenega sodelovanja med šolstvom, zaposlovanjem, socialnim in zdravstvenim področjem veliko mladih s posebnimi potrebami po koncu šolanja ostane doma. Postanejo neaktivni ali dolgotrajno brezposelni, kar jih pripelje do socialne izključenosti.

Projekt Prehod mladih+ naj bi mladim s posebnimi potrebami do vključno 26. leta omogočil lažji in sistematično podprt prehod iz izobraževanja na trg dela. Cilj je vključiti 2500 mladih s posebnimi potrebami, 1500 v vzhodni in 1000 v zahodni kohezijski regiji, ter doseči, da se najmanj polovica od njih uspešno vključi v usposabljanje pri delodajalcu oziroma v nadaljnje izobraževanje s praktičnim delom.