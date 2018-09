Za ljubitelje komedije

Pred desetletjem je na temeljih Teatra Komedija, ki ga je vodila Polona Vetrih, zrasel SiTi teater BTC. To gledališče je pod vodstvom Uroša Fürsta in Ane Kajzer v njihovo dvorano privabilo občinstvo, ki ima rado komedije, koncerte, predstave za otroke, stand-up večere in impro predstave.



V desetih letih so pripravili sedemnajst lastnih (ko)produkcij, med katerimi so uspešnice Fotr, Star fotr, TAK SI, Moja dežela, Mame, Divjak, Še vedno mame, Brade in Čakalnica. Na svojem odru so pripravili več kot 1700 dogodkov, po Sloveniji in tujini pa še 1100 gostovanj.



Jubilej bodo zaznamovali s slavnostnim koncertom 1xnih 10, na katerem bodo 6. in 7. oktobra ob Big bandu RTV Slovenija pod vodstvom Patrika Grebla kot gostje nastopili priljubljeni pevci in igralci Lado Bizovičar, Janez Bončina Benč, Uroš Fürst, Janez Hočevar Rifle, Aleksandra Ilijevski, Jure Ivanušič, Jose, Romana Krajnčan, Vesna Pernarčič, Klemen Slakonja, Anja Strajnar, Polona Vetrih, Vesna Zornik, Mia Žnidarič in Uroš Kuzman.



Za novo sezono so pripravili pester program, in sicer gostovanje škotskega stand-up zvezdnika Daniela Slossa, premiero monokomedije Profesor Kuzman ml. ter Predstavo za vse priložnosti Lada Bizovičarja in Jureta Karasa. V okviru koncertnega cikla SiTi za dobro musko, ki bo v letošnji sezoni poudarjeno akustičen, bodo nastopili Siddharta, Rudi Bučar in Hamo, Neisha, Neomi, Adi Smolar ter duet Slon in sadež. V ciklu Big band @ SiTi pa bodo gostje Big banda RTV Slovenija Ana Bezjak, Vox Arsana z Nino Strnad, Elevators, Trije tenorji in Mia Žnidarič. Po uvodnem koncertu zasedbe Čedahuči bodo nastopili še Generator in Slo-blues.