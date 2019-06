FOTO:Za LMŠ Toninova ponudba pokroviteljska, odnosi z Levico pa naj bi bili dobri

V Levici vladi očitajo, da se ne drži sporazuma z njimi in da jo tudi vsebinsko vse bolj vleče na desno. FOTO: Blažž Samec/Delo



Levica ne more imeti ekskluzivne pravice, da bi ves čas izsiljevala vlado, pravi Matej Tonin. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Odnosi koalicije z Levico so po zagotovilih predsednika vlade Marjana Šarca dobri, saj po njegovih besedah z njimi ves čas tečejo pogovori in usklajevanja.] FOTO: Roman Šipić/Delo

Šarec: Politika je umetnost možnega



Kot je ob robu obiska v Vatikanu v izjavi za medije dejal predsednik vlade Marjan Šarec, so odnosi z Levico dobri, tako da sam zagotovo ne vidi težav v takem obsegu, kot ga vidi ta zunajkoalicijska partnerica. Ob tem je ponovil stališče, da je razlika med »delati nekaj v praksi ali pa teoretično nekaj pripraviti«.



Odzval se je tudi na besede predsednika NSi Mateja Tonina, da so v tej stranki pripravljeni biti nadkoalicijski partner. »Očitno so res neke ponudbe, težko sodim,« je dejal Šarec in se hkrati vprašal, zakaj z NSi niso prišli skupaj že ob sestavljanju vlade, ko je bilo z njimi že vse dogovorjeno in so bili tudi že razdeljeni resorji. »Je pa res, da je politika umetnost možnega,« je dodal. STA

Ljubljana – Štirje projekti, s katerimi Levica pogojuje svoje nadaljnje sodelovanje s koalicijo, so vse bližje obravnavi na pristojnih odborih državnega zbora in najverjetneje tudi njihovem sprejemu. Do poletja želijo po besedah koordinatorja strankespremeniti zakon o zdravstveni dejavnosti, določiti minimalno urno postavko za študentsko delo, zagotoviti neodplačen prenos nepremičnin s slabe banke na stanovanjski sklad in zakonsko omejiti prejemke nepremičninskih posrednikov.V nasprotnem primeru smisla v nadaljnjem sodelovanju s koalicijo ne vidijo. »Smrtno resno mislimo, da če bo bilanca projektov zgledala tako kot zdaj, potem ne vidimo smisla v sodelovanju,« je dopoldne vztrajal Mesec.»Ključno bo, kaj se bo zgodilo na odborih,« še naštevajo v Levici, kjer so se ob že usklajenem spremembi zakona o zdravstveni dejavnosti že opekli na parlamentarnem odboru za zdravstvo. Večina koalicijskih partnerjev sprememb, s katerimi bi vodstvu javnega zavoda ukinili možnost, da z zasebnim izvajalcem sklene pogodbo za celotno storitev in ne zgolj za posameznega zdravnika ali drugega zdravstvenega delavca, niso podprli.Na zakonski predlog, ki ga je Levica vložila po skrajšanem postopku, so namreč prispele pripombe, da bi lahko zmanjšal dostopnost storitev in s tem posegel v pravico državljanov do zdravstvenega varstvaPo seriji pogovorov – vodji poslanskih skupin Levicein LMŠsta se sestala že prvi dan po napovedi, da bodo premislili o nadaljnjem sodelovanju z vlado – se zdi, da bo koalicija še pred poletjem podprla zahtevane projekte.Kot smo že pisali, bo sprejemanje sprememb glede ureditve nepremičninskega posredovanja in prenosa stanovanj slabe banke na stanovanjski sklad potekalo po skrajšanem postopku. Pogajanja med koalicijskimi partnerji in Levico pa potekajo tudi v smeri, da bi na stanovanjski sklad prenesli še dodatne nepremičnine.Koalicija pa naj bi bila tudi tik pred uskladitvijo glede postavke študentskega dela in spremembe zdravstvenega zakona.»Za nas je pomembno, da smo določili cilje, kako pa bomo prišli do njih, pa je stvar usklajevanja. Glede štirih projektov lahko povem, da so v treh mesecih, odkar je bil sporazum o sodelovanju podpisan , potekale različne aktivnosti, ki so zdaj obrodile sadove,« je nizal vodja LMŠ in dodal, da ne vidi, da je med koalicijo in Levico prišlo do kakršnegakoli spora, a je dejstvo, da ob šestih partnerjih vsak vidi nekatere stvari s svojimi očmi.»Da neko partnerstvo uspe, je potrebno spoštovanje in enakopravnost. Predvsem pa se moramo vsi izogibati pokroviteljstvu in podcenjevanju,« pa je prvi mož poslanske skupine LMŠ odgovoril na vprašanje, kaj meni o ponudbi prvaka NSi, ki je svojo stranko koaliciji ponudil za »nadkoalicijsko«. Golubović je dodal še, da to velja za vse, ki bi želeli biti partner tej vladi.Tonin je danes sicer pojasnjeval, da je izraz »nadkoalicijsko« morda razumljen napačno in da bi bil primernejši izraz ponudba za projektno sodelovanje.»Naše bistveno sporočilo je, da želimo javnosti in vladni koaliciji sporočiti, da obstaja alternativa in druga možnost,« je poudaril Tonin, ki si želi sodelovanja pri zakonu o dohodnini in pri zdravstvenem sistemu. Ob tem pa je še dodal, da če bi NSi že lani ob samih pogajanjih za oblikovanje vlade ponudil projektno sodelovanje, bi morda na stvari gledali drugače, vendar »ni še nič zamujenega«.