Za lokalne projekte četrt milijona evrov

Podjetja na različne načine sodelujejo z lokalnimi skupnostmi. Tako so med drugim na prvem javnem razpisu za sponzorstva in donacije v podjetju Alpacem Cement na podlagi vnaprej določenih meril izbrali 98 društev in drugih organizacij, ki bodo skupaj prejela 250.000 evrov za izvajanje projektov in programov v širši lokalni skupnosti.

Strokovna komisija jih je namreč izbrala med 175 prijavljenimi. »Največ, 61 odstotkov vseh sredstev je bilo skladno z razpisnimi pogoji namenjenih projektom in programom v občini Kanal ob Soči. Ostala sredstva pa so namenjena organizacijam iz Mestne občine Nova Gorica, Tolmina in Brd, saj prav ti programi in projekti bogatijo življenje v širši regiji, kjer deluje Alpacem Cement,« so sporočili iz podjetja.

Največ sredstev za športne projekte

Največ sredstev je bilo namenjenih športnim projektom, sledijo kulturni programi in turistične dejavnosti. Pomemben delež sredstev je bil namenjen tudi področju zdravja, sociale in humanitarnosti, upokojenskim in veteranskim organizacijam ter prostovoljnim gasilskim društvom. Podporo so prejeli tudi projekti krajevnih skupnosti, mladinskih organizacij, župnije, ribiških in lovskih društev, tabornikov ter številnih drugih organizacij, ki pomembno prispevajo h kakovosti življenja v lokalnem okolju. »Največ sredstev je bilo namenjenih programom za vse generacije (62 odstotkov vseh razdeljenih sredstev), sledijo programi za otroke in mlade (25 odstotkov) in starejše (13 odstotkov). Takšna razporeditev potrjuje usmeritev Alpacema k podpori pobud, ki povezujejo skupnost, spodbujajo medgeneracijsko sodelovanje ter prispevajo h kakovosti življenja vseh generacij.«

Uspeh podjetja je neločljivo povezan z razvojem okolja, v katerem delujemo, pa poudarja dr. Tomaž Vuk, predsednik uprave Alpacema Cementa, ter dodaja, da zato želijo biti več kot uspešno podjetje, želijo biti odgovoren in dolgoročen partner lokalne skupnosti. »Verjamemo, da razvoj regije ustvarjamo skupaj z ljudmi, društvi in organizacijami, ki vsak na svojem področju prispevajo h kakovosti življenja. Javni razpis je pomemben korak v tej smeri, saj smo z njim vzpostavili pregleden in enoten način sodelovanja, ki vsem prijaviteljem zagotavlja enake možnosti in jasna pravila. Veseli nas, da bomo podprli 98 organizacij, ki s svojim delom bogatijo življenje v naši regiji.«