Za mariborsko SD mestna koalicija mrtva črka na papirju

Za mariborski mestni odbor SD je mestna koalicija z izstopom dveh svetniških list po aprilskem domnevno nasilnem incidentu župana Saše Arsenoviča mrtva črtka na papirju, zato po njihovem mnenju formalno iz nje niti ni treba izstopiti. Županu predlagajo odstop, vendar šele po datumu, ki bi preprečil nepotrebne nadomestne županske volitve.

Kot je danes povedal predsednik mestnega odbora SD Damjan Cvetko, so v zvezi z dogajanjem opravili razpravo, prav tako so že 19. aprila županu poslali odprto pismo, na katero pa niso prejeli nobenega odgovora, kar obžalujejo. Župan se je za ravnanje sicer javno opravičil, a tudi njegovi dodatni komentarji v zvezi s tem niso bili primerni, je dejal Cvetko.

V stranki so zato v četrtek sprejeli nekaj sklepov, med katerimi je ponovna obsodba vsakršnega nasilja, saj bi moral župan skrbeti za ugled mesta. »Njegovo ravnanje je bilo neprimerno in obsodbe vredno, kar smo tudi takoj naredili,« je dodal Cvetko. Ob tem je pa celotno mariborsko javnost pozval, da se v korist vpletenih, zlasti pa otroka, izogibajo polarizaciji na eno ali drugo stran.

Ob tem so se v mariborski SD distancirali od njegovih ravnanj, župan pa bi moral sam prevzeti odgovornost ter se s svojo vestjo in načelnostjo odločiti, kaj bo storil v korist svojih podpornikov in navsezadnje tudi vseh meščanov. Čeprav bi ga lahko, tako kot nekatere druge liste, pozvali k odstopu, vendar se to lahko zgodi samo, če se župan za to odloči sam, je še dodal Cvetko.

»Če bi želel odstopiti, lahko to naredi takoj, a bi s tem povzročil predčasne volitve, ki si jih nihče ne želi. Po naših izračunih je prvi datum, ko bi to lahko storil brez nadomestnih volitev, 21. junij, zato bi bilo bolje, če se župan umakne in uredi tehnično vladavino katerega od podžupanov,« je dodal prvi mož mariborske SD.

V njegovi stranki nimajo uradnih informacij, kako bo Arsenovič ravnal, po neuradnih pa naj bi vztrajal vse do konca mandata. Pri tem se vodstvo mestne SD čudi, da se v zvezi z dogajanjem doslej še niso oglasili županovi podporniki, s prvopodpisanim pod kandidaturo Andrejem Brvarjem, svetniške skupine in oba njegova podžupana.

Pri tem je Cvetko omenil, da je mnenje predsednice SD Tanje Fajon, da bi v primeru njihove stranke, če bi se takšen dogodek zgodil, zagotovo odstopili.

Alenka Iskra, ena od podžupanj. FOTO: Tadej Regent/Delo

Kljub vsemu pa uradno iz koalicije ne nameravajo izstopiti, saj v enem od četrtkovih sklepov ugotavljajo, da je koalicija tako rekoč razpadla, vsekakor pa nima več večine. Mestni upravi do konca mandata ne nameravajo nagajati, pač pa bodo ne glede na bližnje volitve ravnali konstruktivno. Navsezadnje ena od podžupanj Alenka Iskra prihaja iz njihovih vrst, župan pa se mora odločiti, ali jo bo obdržal ali ne.

Po besedah vodje svetniške skupine Mateja Žmavca nosijo odgovornost do mesta, zato želijo skupaj s podžupanjo izpeljati začrtane projekte. Kot je dejal, imajo meščani v njej dobrega sogovornika na področju sociale, kulture, šolstva in nevladnih organizacij. Sicer pa pomembnejših dokumentov, kot je rebalans, do konca mandata ne bo več na dnevnem redu.

Arsenovič je po incidentu s 13-letnim fantom izgubil večino v mestnem svetu, potem ko sta ga že zapustili Lista kolesarjev in pešcev ter Stranka mladih Zeleni Evrope. Razpadajoča koalicija bi tako poslej štela le še 21 članov v 45-članskem mestnem svetu, od tega je 11 predstavnikov liste Arsenovič za Maribor.