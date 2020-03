Za Medijske le ena izboljšana ponudba

Ljubljana – Predvidoma čez dober teden bo znano, ali je izboljšana ponudba, ki jo je na februarski poziv Igorja Bončine, stečajnega upravitelja Hotela Medijske toplice, poslal eden domačih ponudnikov, sprejemljiva tudi za ljubljansko podjetje za upravljanje naložb Alos. Neuradno: ponudbe ni poslala zagorska občina, čeprav je občinski svet župana Matjaža Švagana pooblastil za pogajanja.



Višina izboljšane ponudbe ni znana, spomnimo pa, da so tržno vrednost povsem propadlega hotelsko-bazenskega kompleksa sredi Izlak, ki je v stečaju od leta 2017, ocenili na 1,4 milijona evrov, a se zanj niti v sedmih poskusih ni našel kupec. Še najbliže so mu bili lani poleti: Izlačan Samo Feštajn je prek svojega podjetja Global leasing za toplice, ki jih je stečajnik ponudil za dobrih 895 tisočakov, ponudil 455.000 evrov, nato pa oktobra od nakupa odstopil.

Ena ponudba nižja od druge

V istem času je terjatve prodala tudi hipotekarna upnica v stečajnem postopku Hotela Medijske toplice NKBM. Za 833.000 evrov priznanih terjatev prvega zastavnega reda je odkupil ljubljanski Alos. A v lasti jih je imel le kratek čas. Takoj jih je ponudil naprodaj, toda obe v februarju prispeli ponudbi sta bili tako nizki, da se je stečajnik Bončina odločil ponudnika pozvati k izboljšanju ponudb. V roku, ki se je iztekel prejšnji teden, se je odzval le en ponudnik.



Kot je povedal Igor Bončina, ponudbe še ni odprl. Drugi ponudnik se je sicer že v preteklem postopku pritožil, češ da ga niso povabili na odpiranje ponudb. »Odločil sem se, da ni treba, da prisostvuje. Če bi videl, kakšna je ponudba, je najbrž ne bi zvišal,« pojasnjuje Bončina.



Dogovor med pristojnimi z Alosa in ponudnikom napoveduje za prve dni v aprilu. Če bo upnik ocenil, da je ponudba ustrezna, bo Bončina sodišču predlagal sklep o prodaji nepremičnine. Potrdil je, da gre za domačega, slovenskega ponudnika, ki obljublja, da bo na izlaški lokaciji nadaljeval dejavnost, ki je bila tu prisotna sto trideset let.



Hotelsko-bazenski kompleks Medijske toplice se razteza na 24.000 kvadratnih metrih, a so žal tako hotelski kot vodni objekti po desetletju propadanja povsem neuporabni. Leta 2009 je toplice v stečaju kupila družba v lasti celjskega podjetnika Darka Zupanca in jih, kot rečeno, v 2017 še v drugo potopila.