Za ministra brezplačna prehrana še ni izvedljiva

Poslanci bodo danes glasovali, ali sta predloga sprememb zakona o osnovni šoli in zakona o šolski prehrani, ki ju je v postopek vložil Inštitut 8. marec v imenu 5735 državljanov, primerna za nadaljnjo obravnavo. Po včerajšnji obravnavi v državnem zboru je mogoče pričakovati, da bodo poslanci predlog, ki omogoča brezplačno kosilo za vse osnovnošolce, v prvem branju podprli. Čeprav so vsi, vključno z ministrom za vzgojo in izobraževanje Darjem Feldo, opozarjali, da ga bo treba popraviti, saj za zdaj še ni izvedljiv. V Inštitutu 8. marec so razočarani.

»Sprejemamo, da bo za sprejetje brezplačnih kosil za vse otroke potrebnega nekaj časa in dialog. Nesprejemljivo pa je, da vlada pušča otroke, ki živijo pod pragom tveganja revščine brez brezplačnih kosil,« je bila po včerajšnji obravnavi v državnem zboru jasna Nika Kovač iz Inštituta 8. marec. V Inštitutu so namreč že v predlogu sprememb obeh zakonov opozorili, da je sistem subvencij za kosila učencev slab. Prag za brezplačno kosilo je namreč določen zelo nizko, do brezplačnega kosila tako niso upravičeni niti nekateri otroci pod pragom tveganja revščine. Kovačeva je dejala, da pred današnjim glasovanjem zahtevajo, da se vlada takoj »začne ukvarjati z dvigom cenzusa vsaj za otroke, ki živijo pod pragom tveganja revščine«.

Poslancem je predlog sprememb obeh zakonov predstavila Mojca Lukan, ki je poudarila, da so brezplačna kosila »del širših prizadevanj za brezplačno in javno šolo«. Poslance je spomnila na široko podporo številnih organizacij, tudi na napovedano podporo političnih strank, brezplačna prehrana je v programih nekaterih strank in v koalicijski pogodbi.

Ne bo šlo tako hitro

Predlog, ki ga je dal Inštitut 8. marec, šolska kosila vpeljuje kot pravico za vse učence. To ne bi bila več tržna dejavnost, kot je zdaj, ampak javna služba. Plače kuharjev in organizatorjev prehrane bi bile financirane iz proračuna in neodvisne od prodanih kosil. Predlog prepoveduje najemanje zunanjih ponudnikov, cena kosil bi bila enotna za vse. Danes ni tako, je opozorila Lukanova: »Otrok, čigar starši mu ne morejo privoščiti kosila na eni od šol, bi mu ga na drugi šoli mogoče lahko. Poleg tega cena kosila vpliva tudi na kakovost hrane. Vsi otroci očitno niso deležni enake ravni.«

Minister Felda je že na začetku obravnave poskrbel za hladen tuš. Čeprav predlog načelno podpirajo, je Felda dejal, da je treba spremembe »uvajati postopno ob tehtnem premisleku in načrtovano ter ob hkratnem zavedanju, da predlagani poseg v sistem organizirane šolske prehrane pomeni tudi poseg v kadrovske, prostorske in organizacijske zmožnosti ter opremljenost posameznih šol, v higienski režim z dietami ter v zahteve na področju javnega naročanja in zagotavljanja obveznih deležev lokalno ekološko pridelanih živil. Menimo, da v tem trenutku predloga zakona nista izvedljiva v praksi, ker ne upoštevata prej opisanih dejanskih okoliščin.« Kljub temu je dejal, da želijo, da bi šole čim prej pridobile ustrezne kadrovske in prostorske pogoje, da bi lahko uresničili zavezo iz koalicijske pogodbe.

Načelna podpora

Nobena od političnih strank ni predlogu nasprotovala, napovedale so podporo v prvem branju, so pa poslanci opozarjali na podobne probleme kot minister. Alenka Helbl, SDS, je navajala podatke ministrstva, da ima 30 odstotkov osnovnih šol premajhno kuhinjo, trije odstotki nimajo ustrezne opreme za pripravo kosil za vse učence. Sedem osnovnih šol ima zunanjega ponudnika kosil, za dve šoli kuha druga osnovna šola.

Poslanci so opozorili še na pomisleke združenj občin, prav občine bi namreč morale plačati prenovo oziroma dograditve kuhinj in jedilnic. Večina je menila, da je treba predloga zakonov dodelati, da je treba odgovoriti tudi na vprašanja o odvečni hrani in da do 1. januarja tega ni mogoče izpeljati. Mirjam Bon Klanjšček iz Gibanja Svoboda je tako pozvala, da bi se v prehodnem obdobju odločili za začasen ukrep: »Bodisi za zagotovitev brezplačne malice ali zajtrka za učence ali pa za zvišanje cenzusa za upravičenost do brezplačnega kosila, da bi čim več otrok prejelo brezplačen obrok.«