FOTO:Za miren dopust je smiselno biti prve dni previden

naložbe

/

Skupaj do cilja: veter v jadra novih zmag

Začrtan jasen cilj, prava strategija, nenehno analiziranje spreminjajočih se okoliščin, izbira prave ekipe in medsebojno zaupanje: vse to so lastnosti, ki povezujejo svet upravljanja vzajemnih skladov in svet jadranja. Za oba veljajo podobna pravila in pri obeh se izkaže, da je dolgoročno trdo delo tisto, ki prinaša najboljši rezultat.