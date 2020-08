Za mobilne hiške domovi nimajo kadra

»Tudi če bodo domovi dobili mobilne enote, v katerih naj bi organizirali sive cone, bo zanje potrebna nesorazmerno velika negovalna ekipa. Ne vem, kje bi jo lahko dobili, saj že zdaj delujemo na robu zmožnega,« je dejal Marko Slavič, direktor Doma Danice Vogrinec Maribor, ki je z 809 stanovalci največji dom starejših v Sloveniji.



Najnovejši predlog ministra za zdravje o mobilnih hiškah, ki bi jih kupili s pomočjo kohezijskih sredstev, so direktorji domov za starejše dobili na mizo včeraj, kot odgovor na dejstvo, da domovi nimajo arhitekturnih možnosti za vzpostavitev sivih in rdečih con znotraj domov. To je pokazala tudi anketa, ki sta jo izvedla Amnesty International Slovenije in Skupnost socialnih zavodov Slovenije v zadnjem tednu.

Anketa med domovi upokojencev

Dobrih 86 odstotkov domov je v anketi odgovorilo, da nimajo arhitekturne zasnove, da bi ob pojavu koronavirusa lahko vzpostavili sive in rdeče cone ter zaščitili zdravje stanovalcev in stanovalk, okuženim pa zagotovili dostojno nego in oskrbo.



Kar 93 odstotkov jih nima ustreznih tehničnih zmogljivosti, 98 odstotkov pa ne dovolj kadra za izvajanje con, so odgovorili v anketi. A težava ni le sama zagotovitev sivih con, ampak tudi plačilo za prazne postelje, ki so potrebne v sivi coni, in kader.

Prazne postelje za sivo cono stanejo

»Plačilo, ki ga prispeva domovom zdravstvena blagajna, je izračunano na 98-odstotno zasedenost doma. Če bi zagotavljali sive cone, poslovno ne moremo preživeti,« je povedal Marko Slavič.



Dom Danice Vogrinec Maribor, ki ga vodi, je pred dvema letoma prejel naziv najboljši dom v Evropi, Slavič pa je že takrat opozarjal na kolaps, v katerega drsi sistem varstva starejših. Epidemija je le pika na i. Kako zagotavljajo v Mariboru sivo cono?



»Kadar zdravnica v domu ugotovi kakršenkoli znak, ki kaže na okužbo, omogočimo stanovalcu bivanje v posebni sobi – sivi coni, dokler se ne bi pokazalo, da je zbolel za covidom-19 in bi ga premestili v UKC. Za sivo cono imamo pripravljenih 15 postelj, kar za zdaj zadostuje. A če bi vdrla okužba v dom, bi bilo to premalo. Če bi ministrstvo zahtevalo, da ohranimo večje število praznih postelj za sivo cono, bi imel dom manj stanovalcev in ne bi več mogel poslovati pozitivno, ne bi več imel denarja za plačilo zaposlenih. Za vzpostavitev rdečih con, torej osamitev bolnih v domovih, pa sploh nimamo dovolj kadra. En dan, en teden ali en mesec lahko stanje rešuje požrtvovalnost zaposlenih, potem so izčrpani in izgoreli. Ne zmorejo več,« je povedal direktor.



K njim okužba sicer še ni vdrla, če bi, je ne bi mogli zaustaviti, meni.

Manj postelj, več opreme in več kadra

Na ministrstvo je posredoval zahtevo za poplačilo izpada prihodka v času prvega vala epidemije, ko so bile posteljne zmogljivosti zmanjšane, drugo veliko povišanje stroškov pa nastaja zaradi zaščitne opreme. »Potrebna je korenita sprememba plačila države,« je dejal Slavič.

Mobilne enote

Kako se bodo odzvali na ponudbo mobilnih enot?



»Ministrstvo nas sprašuje, koliko kvadratnih metrov potrebujemo in kakšna naj bo oprema. Naj določijo enake standarde za vso državo. Kje bom dobil potreben dodatni kader, pa res ne vem,« je dejal sogovorec, ki se boji, da bodo domovi »na tiho« vendarle primorani organizirati tudi rdeče cone.