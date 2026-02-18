Za muslimane se po sončnem zahodu začenja sveti mesec ramazan

Več kot milijarda muslimanov po vsem svetu bo danes ob sončnem zahodu začela sveti postni mesec ramazan; prvi dan posta bo v četrtek. Post bo trajal 29 dni, do sončnega zahoda 19. marca, sledil bo ramazanski bajram. Ramazan je po muslimanskem koledarju deveti mesec v letu, namenjen postu, povečanemu druženju vernikov, skupnim obedom in molitvam. Skupne večerne molitve bodo tudi letos potekale v 18 lokalnih odborih Islamske skupnosti v Sloveniji, pri čemer največji obisk pričakujejo v Muslimanskem kulturnem centru v Ljubljani.

V ljubljanskem Muslimanskem kulturnem centru in džamiji pričakujejo povečan obisk. FOTO: Jože Suhadolnik

V času ramazana se muslimani postijo med sončnim vzhodom in sončnim zahodom. Pri tem se odrekajo vodi, hrani, vsem drugim užitkom ter negativnim mislim in dejanjem. Slovenski muslimani poudarjajo, da gre pri postu za individualno odločitev vsakega zdravega in polnoletnega posameznika. Otroci, bolniki, potniki, nosečnice, osebe, ki opravljajo težka fizična dela, so posta opravičeni, so sporočili iz Islamske skupnosti v Sloveniji.

Ramazan ni le čas osebne pobožnosti, ampak tudi hvaležnosti in odgovornosti. Na arhivskem posnetku večerna skupna molitev. FOTO: Matej Družnik

»V sodobnem in hitrem svetu je ramazan predvsem povabilo k upočasnitvi. Je čas, ko se verniki zavestno umaknejo od pretirane porabe, nenehne dosegljivosti in rutinske raztresenosti ter več pozornosti namenijo notranji zbranosti, odnosom in odgovornosti do skupnosti. Post tako ni zgolj verska praksa, temveč vaja v samonadzoru, zmernosti in jasnejšem razmisleku o tem, kaj v vsakdanjem življenju zares šteje,« so zapisali.

V ljubljanski džamiji bodo vsak dan prebrali po dvajset strani Korana. FOTO: Igor Mali

Vaja v samonadzoru

Islam uči, da človek ni le skupek svojih fizičnih potreb, da ima zmožnost preseči nagone in vzgibe ter jih usmeriti k višjemu cilju. Post ni mišljen kot oblika trpljenja, ampak kot vaja v samonadzoru in zavestnem življenju, je v nagovoru pred ramazanom poudaril mufti Islamske skupnosti v Sloveniji Nevzet Porić.

Mufti Islamske skupnosti v Sloveniji Nevzet Porić poudarja, da post ni mišljen kot oblika trpljenja, ampak kot vaja v samonadzoru in zavestnem življenju. FOTO: Blaž Samec

Dodal je, da ramazan ni le čas osebne pobožnosti, ampak tudi hvaležnosti in odgovornosti. »Ramazan bomo preživeli v miru in varnosti. Številni te možnosti nimajo,« je opozoril Porić. Vernike je pozval, naj se zavedajo, kaj imajo, in se v svojih mislih in molitvah ne ozirajo samo nase.

Po verovanju muslimanov je v ramazanu Bog svojemu poslancu Mohamedu začel razodevati sveto knjigo Koran, zato se muslimani v tem obdobju intenzivno posvečajo njegovemu branju in proučevanju. Celotni Koran v času meseca ramazana na glas preberejo v večini džamij, in sicer tako, da vsak dan preberejo po 20 od skupno 604 strani.

Vsako leto se muslimanski prazniki premaknejo za deset dni, ker je muslimansko leto od koledarskega krajše za deset dni. Trenutno so v 1447. letu po preselitvi poslanca in preroka Mohameda in muslimanov iz Meke v Medino leta 622. Ta dogodek pri muslimanih označuje začetek štetja časa.

Bajramska slovesnost v Muslimanskem kulturnem centru Ljubljana aprila 2024. FOTO: Blaž Samec