Za nadomestila do zdaj 153 milijonov

Ljubljana – Danes bo 27.193 delodajalcev od zavoda za zaposlovanje prejelo dobrih 116 milijonov evrov povračil nadomestil plače za 170.023 zaposlenih. To je četrto od izplačil na podlagi prvih dveh zakonskih paketov za blažitev posledic epidemije, naslednjega predvidevajo 30. junija. To je tudi datum, ko bo ministrstvo za delo nakazalo solidarnostne dodatke nekaterim ranljivi skupinam. Po 30 evrov na otroka bodo prejele tudi družine z enim ali dvema otrokoma. A ne vse, kot je veljalo za družine s tremi in več otroki, temveč tiste, ki so uvrščene do šestega razreda otroškega dodatka.Če so bila majska izplačila delodajalcem, ...