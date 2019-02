Za najbolj ogrožene

4.113.822

kilogramov hrane bosta razdelila RK in Karitas

Ljubljana – Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo v okviru operativnega programa za materialno pomoč najbolj ogroženim za obdobje 2014–2020 v letu 2019 nabavilo 4.113.822 kilogramov prehrambnega blaga, prehrambne pakete pa bosta tovrstne pomoči potrebnim razdelili organizaciji Rdeči križ in Slovenska karitas.Ministrstvo za delo je in bo nabavilo kar nekaj različnih prehrambnih paketov, ki se skupaj merijo v tonah, po posameznih vrstah pa v več sto tisoč kilogramih. Gre za nabavo več kot 520 tisoč kilogramov bele moke, več kot 379 tisoč kilogramov jajčnih testenin, 246 tisoč kilogramov riža, skoraj 2.019.000 litrov mleka, 503 tisoč litrov jedilnega sončnega olja, skoraj 236 tisoč kilogramov konzerviranega fižola in skoraj 215 tisoč kilogramov druge konzervirane zelenjave. Vse skupaj je vredno blizu 3,2 milijona evrov, 85 odstotkov od tega sofinancira Evropska unija prek Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim.Prva faza dobave je v teku, prihodnja je predvidena za april in tretja za september. Razdeljevanje prehrambnega blaga bo potekalo na več kot 370 razdelilnih mestih partnerskih organizacij po vsej državi. Partnerski organizaciji, Karitas in Rdeči križ, bosta prehrambno blago delili ljudem, ki živijo ali so se znašli v težkih socialnih in materialnih razmerah. Kriterije za dodeljevanje blaga bosta določili omenjeni partnerski organizaciji ter potencialne prejemnike tudi obvestili o razpoložljivi hrani, so zapisali v sporočilu za javnost na ministrstvu za delo.Pri tem tudi navajajo, da bosta »ogroženim osebam obe partnerski organizaciji med letom na več lokacijah ponudili tudi različne aktivnosti socialnega vključevanja (delavnice, individualno psihosocialno svetovanje, krepitev socialnih veščin, znanj in spretnosti, izobraževanja in podobno).« Za organizacijo razdelitve hrane in drugih spremljevalnih dejavnosti bosta Karitas in Rdeči križ letos prejela skoraj 320 tisoč evrov.