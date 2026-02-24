Za najdražji hlod iztržili skoraj 30.000 evrov

Zmagovalec jubilejne 20. licitacije vrednejših sortimentov lesa na Koroškem je hlod hrasta gradna, ki je dosegel rekordno ceno za hlod te vrste, 29.863 evrov. Posekali so ga na Hrvaškem, njegov kupec pa prihaja iz Italije. Ta je kupil tudi hlod javorja rebraša, ki je dosegel najvišjo letošnjo ceno po kubičnem metru lesa – dobrih 14.000 evrov.

Tako kot na lanski, ko je zmagal hlod oreha iz BiH, tudi na letošnji licitaciji po doseženi ceni za hlod ni zmagal gorski javor rebraš. Tokratni zmagovalec, hlod hrasta gradna s Hrvaške, je po kubičnem metru dosegel ceno 4507 evrov, za celotni hlod pa je kupec ponudil omenjenih skoraj 30.000 evrov. Za najdražji hlod po kubičnem metru zmagovalnega javorja rebraša pa je italijanski kupec ponudil 26.566 evrov. Ta hlod je bil posekan v slovenskih gozdovih.

»Tako italijanski kot nemški kupci vsako leto na licitaciji kupljene hlode odpeljejo v furnirnico v Celje, nato pa furnir odpeljejo domov. Predvsem je namenjen za jahte, armaturne plošče prestižnih avtomobilov, tudi za glasbila,« je ob zaključku licitacije včeraj dejal Jože Jeromel iz Društva lastnikov gozdov Mislinjske doline, ki je glavni organizator licitacije.

Za les dosegli dobre cene

Organizatorji so z letošnjo licitacijo zelo zadovoljni. »Tudi preostale cene, predvsem za hrast, za javorje in orehe so zelo visoke, si upam trditi, da kar precej višje kot pretekla leta, razen seveda pri javorju, ker vemo, da smo imeli rekorde pred štirimi leti. Zelo dobre cene so bile dosežene tudi pri smreki, macesnu, jesenu in še pri drugih vrstah, tudi pri nekaterih sadnih,« je povedal Jeromel.

Drugo leto zapored zmagovalni hlod ni bil javor rebraš.

Na licitaciji sodelovali tudi kupci s Kitajske.

Že v prvem krogu so prodali devet desetin lesa.

Za licitacijo lesa je na območje poslovne cone v Pamečah pri Slovenj Gradcu 554 lastnikov pripeljalo 6050 hlodov v skupni izmeri dobrih 6034 kubičnih metrov lesa. Večina lastnikov hlodov je bila kot vedno doslej iz Slovenije, nekaj pa tudi iz Avstrije, Hrvaške in BiH.

Kupcev je bilo letos 56, kar je primerljivo z zadnjimi leti, od teh jih je bilo 22 iz Slovenije, preostali pa so iz desetih evropskih držav in Kitajske. Oddali so skupno več kot 21.400 ponudb, organizatorji licitacije pa so v prvem krogu prodali skoraj 90 odstotkov ponujene hlodovine, kar je precej bolje kot lani. Preostalih 718 hlodov bodo prodajali v drugem in tretjem krogu.

Jeromel promet v prvem krogu licitacije ocenjuje na od 2,5 do tri milijone evrov, več kot polovica lesa pa gre po njegovih besedah v tujino.

Še naprej brez zagotovljene lokacije

Pri organizaciji licitacije sodelujeta še Zveza lastnikov gozdov Slovenije in Zavod za gozdove Slovenije (ZGS). Da so jih rezultati licitacije pozitivno presenetili, je včeraj dejal direktor ZGS Gregor Danev. Zadovoljen je, da lastniki gozdov s prodajo na licitaciji dobijo dodano vrednost lesa. Glede dejstva, da se velik del lesa proda v tujino, pa je med drugim poudaril, da v Sloveniji niti ni proizvodnje luksuznih izdelkov, za katere gre furnir iz najdražjih hlodov.

56 kupcev se je prijavilo na jubilejno dražbo, 22 iz Slovenije

Predsednik Zveze lastnikov gozdov Slovenije Marjan Hren pa je dejal, da so rezultati 20-letnih licitacij spodbudni tudi za delo za naprej. Kot posebej zanimivo je izpostavil, da število kupcev raste, kar je, konkurenčno gledano, lahko zelo dobro.

V zvezi so tako kot v Društvu lastnikov gozdov Mislinjske doline zaskrbljeni, ker še vedno ni zagotovljen stalni prostor za licitacije, saj je tudi obstoječa lokacija samo začasna. Po Jeromlovih besedah kljub obljubam kmetijskega ministrstva ni bilo sprememb področnega zakona, po katerih bi licitacijo, ki jo organizirajo zunaj sezone rasti kmetijskih pridelkov, lahko izvedli na območju kmetijskih zemljišč.