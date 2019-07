Za najemnine letno skoraj štiri milijone evrov

Resna motnja poslovanja sodišč

Rešitev iščejo, nova stavba v načrtu

3,9

milijona evrov gre letno iz proračuna za najeme prostorov sodišč.

Ljubljana - »Nikjer v Evropi nisem zasledil tako katastrofalne prostorske problematike, kot je tu. Slabih razmer ne občutimo le sodniki, ampak predvsem stranke v postopkih. In nerazumevanje države pri tem kaže, kakšen odnos ima do sodstva,« je pred časom opozoril predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič, ki je zdaj o tej problematiki seznanil tudi premierja Marjana Šarca.Povod za ostro pismo je dejstvo, da se bo moral oddelek za gospodarsko sodstvo ljubljanskega okrožnega sodišča, ki ima prostore v središču mesta, v letu dni izseliti, saj je Delavska hranilnica kot najemodajalec sklenila prekiniti najemno pogodbo. Florjančič je zato v pismu pozval predsednika vlade Marjana Šarca k trajnejši rešitvi prostorske stiske ljubljanskih sodišč.Pred dnevi so na pravosodnem ministrstvu dobili dopis Delavske hranilnice, da kot najemodajalec z avgustom prihodnje leto odpovedujejo najemno pogodbo za najem poslovnih prostorov na lokaciji Miklošičeva cesta 7 in 7a v Ljubljani, v katerih deluje celotni oddelek za gospodarsko sodstvo Okrožnega sodišča v Ljubljani. V njem dela 63 sodnic in sodnikov ter sodnega osebja, v prostorih pa se nahaja tudi del arhiva.Florjančič je v pismu kritičen do mačehovskega odnosa vsakokratne oblasti do sodišča in do državljanov, ki jim razpršenost sodišč predstavlja le dodatne zaplete. »Kot oseba, odgovorna za celotno sodno upravo slovenskega sodstva, z vso resnostjo in odgovornostjo opozarjam na izrazit sistemski problem neustreznih prostorskih pogojev za poslovanje sodišč, s katerim se sodstvo, še posebej izrazito pa sodišča v Ljubljani, sooča praktično od osamosvojitve dalje. Vse vlade in ministrstva za pravosodje tega vprašanja vse do danes niso uspeli rešiti, niti ni bilo mogoče zaznati, da bi se ga resno obravnavalo,« je izpostavil predsedniku vlade.Sodišča v Ljubljani trenutno poslujejo na osemnajstih različnih lokacijah na območju celotnega mesta. Okrožno sodišče v Ljubljani posluje trenutno na sedmih različnih lokacijah, ki so v najemu, in na dveh lokacijah, ki so v lasti države. »Možnost odpovedi najemnih pogodb za sodišča, ki poslujejo v najetih prostorih, ki tudi niso bili zgrajeni za namene sodišč, predstavlja resno motnjo za poslovanje sodišč,« opozarja Florjančič.Razpršenost po različnih lokacijah pomeni tudi izjemno obremenitev za sodišča in celotni proračun, saj država letno za najemnine prostorov, kjer delujejo sodišča, nameni 3,9 milijona evrov, od tega pol milijona evrov samo za prostore ljubljanskih sodišč. »Poslovanje na različnih lokacijah pomeni že samo po sebi izjemno breme z vidika organizacije poslovnega procesa kot tudi dodatne stroške v primerih, ko pride do odpovedi najemnega razmerja,« je še med drugim Florjančič pisal Šarcu in dodal: »Neustrezni prostori pogoji vplivajo tako na ugled in spoštovanje sodstva in s tem celotne države ter tudi na kakovostno in učinkovito delovanje pravne države.« Pozval ga je še, da vlada in ministrstvo za pravosodje odgovorno poskrbita za dokončno rešitev prostorskega problema slovenskih sodišč in da se še posebej sodiščem v Ljubljani zagotovi novo ustrezno stavbo.Z ministrstva za pravosodje so nam sporočili, da bodo zagotovili nove najemne prostore. "Trenutno v okviru reševanja prostorske problematike okrožnega sodišča v Ljubljani analiziramo možnosti tudi za gospodarski oddelek tega sodišča. Za celovito reševanje prostorske problematike ljubljanskih sodišč je v načrtu izgradnja nove sodne stavbe v Ljubljani, za kar je že zagotovljena lokacija v lasti Republike Slovenije in upravljanju ministrstva za pravosodje," so še pojasnili.