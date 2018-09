Za najvišjo zgradbo v državi iščejo novo lokacijo

106 metrov v nebo bi se dvigoval slatinski stolp in bi bil tako najvišja stavba pri nas.

PSA Župan Branko Kidrič pravi, da o lokaciji ne bo govoril, dokler o njej ne bo vse jasno.

Rogaška Slatina – Občina je od postavitve razglednega stolpa Kristal na načrtovani lokaciji odstopila , ker jo je Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZKVDS) ocenil za neprimerno. Župannove lokacije (menda naj bi se odločali kar med tremi), kjer bi zgradili najvišjo stavbo v državi, noče razkriti, dokler se ne bodo z njo strinjali vsi soglasodajalci. Kot nam je uspelo izvedeti, je v igri tudi območje nekdanjega mizarstva. ZVKDS je povedal le, da so eno lokacijo za stolp že potrdili.Ali bodo nadomestno lokacijo v občini sploh iskali, nas je zanimalo že junija, ko je župan Kidrič razočaran svetnikom pojasnil, da stolpa po načrtih Nandeja Korpnika ter Viktorja Marklja in Dušana Rožiča iz podjetja Ponting na lokaciji stare glasbene šole ne bo. Občina je sledila mnenju ZVKDS, da je lokacija neustrezna, čeprav je bila zunaj naselbinskega spomenika območja zdravilišča Rogaška Slatina. Kot so takrat zapisali v zavodu, bi razgledni stolp na tej lokaciji pomenil »nezaželeno vizualno dominanto, ki bi negativno spremenila dojemanje primarnih historičnih sestavin spomenika: varovane zdraviliške stavbe in oblikovane zelene površine do obstoječih naravnih in historičnih razgledišč zdravilišča«.Čeprav župan o morebitni novi lokaciji junija ni hotel govoriti, pa je ZVKDS kmalu po tej odločitvi v sporočilu za javnost zapisal, da z občino potekajo usklajevanja »in da so se že sestali zaradi iskanja nove nadomestne lokacije za gradnjo stolpa zunaj območja zdravilišča, ki ne bo imela negativnega vpliva na varovane lastnosti spomenika«. In najmanj eno so očitno vendarle našli, kot zdaj odgovarjajo iz ZVKDS: »Občina je prvotno lokacijo opustila in poiskala drugo, ki smo jo uskladili in potrdili. V ZVKDS menimo, da bi bilo prav, da o novi lokaciji po svoji presoji prva spregovori občina.« Občina pa o tem noče govoriti.Po naših informacijah naj bi bila lokacija za postavitev 106 metrov visokega stolpa, ki bi po prvotnih ocenah stal 2,1 milijona evrov in bi bil najvišja zgradba v državi, območje nekdanjega mizarstva. Ali to drži, župan Kidrič ni ne potrdil ne zanikal: »Dokler ne bomo dobili soglasja oziroma mnenja še ostalih soglasodajalcev, ne bom ničesar govoril. Imamo tri možne lokacije in preverjamo različne možnosti. Poleg tega potrebujemo tudi zemljišče, ki ni naše. Stara glasbena šola je bila naša, tu pa ni tako. In dokler tega nimamo, o tem nima smisla govoriti. Vendar pa zamisli o stolpu nismo ovrgli. Še vedno menim, da je za naš kraj lahko dodana vrednost in pri tem vztrajam. Bom pa šel s tem v javnost takrat, ko bomo imeli vse dogovorjeno – lokacijo, financiranje in soglasje vseh. Trenutno je to tudi problematično zaradi volitev, saj lahko kdorkoli to tudi izrabi.« Ali bo kandidiral za svoj sedmi mandat, Kidrič pravi, da še ne ve.Tudi če bi se občina odločila za območje nekdanjega mizarstva, bi tam do zemljišča težko prišla. Lastnik 2,2 hektara velikega zemljišča je družba Bitermo Nepremičnine iz Portoroža. Prokurist družbeni ne zanikal ne potrdil, da bi se o zemljišču za gradnjo stolpa pogovarjal z občino, je pa dejal, da zemljišče prodajajo v celoti: »Za to območje velja zazidalni načrt in predvideni so hoteli. Imamo tudi resnega interesenta. Za stolp potrebujejo relativno malo prostora, mi pa zemljišče prodajamo v celoti. To je namreč še edina velika parcela v enem kosu v Rogaški Slatini. Je pa to še vedno kraj, ki hotelirje zanima in zato vztrajamo pri tem.«Občinska svetnicain ena večjih nasprotnic stolpa na lokaciji stare glasbene šole ni vedela, da se občina dogovarja o kakršnikoli novi lokaciji. Pravi, da bi v odločanje in iskanje morebitnih lokacij morala biti vključena tudi javnost: »Še zlasti, ker je župan videl, da so ljudje proti stolpu , bi lahko javnost prej vprašal za mnenje. Ampak tako se pri nas dela.«Kidrič miri in poudarja: »Možnosti še preverjamo. Saj v tem trenutku ne moremo za nobeno lokacijo reči, da bi stolp kjerkoli lahko bil. In tudi ni rečeno, da ga bomo sploh imeli.« Je pa vsem, ki so predlagali, da bi stolp postavili na kakšnem od bližnjih hribov, med njimi je bila tudi Flucherjeva, povedal, da se to ne bo zgodilo: »Na Janini, Bellevueju ali pa na Tržaškem hribu stolpa ne bo, ker je ZVKDS proti.« V svojem mnenju je zapisal, da gre za tri naravna historična razgledišča in da so načrti za rekonstrukcijo razglednega paviljona na Tržaškem hribu izdelani.