Za nami eden najtoplejših februarskih dni

Najtoplejši februar je bil leta 1966, ko je bila povprečna temperatura 6,7 stopinje Celzija. Zelo topel je bil februar 2007 s 5,9 stopinje Celzija. Daleč najhladnejši je bil februar 1956 z −7,8, sledi mu februar 1954 z −3,7 stopinje Celzija.

Za nami je, kot pravijo na Agenciji za okolje (Arso), ena najbolj sončnih in najtoplejših februarskih nedelj. Včeraj so tako v Ilirski Bistrici namerili kar 20 stopinj Celzija, v Podnanosu in Škocjanu 19, v Kranju 15, v Ratečah 11 v Kopru 10 stopinj Celzija.Tudi danes in v prihodnjih dneh bo jasno in precej toplo. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17 stopinj Celzija. V hribih je zelo toplo, pravijo vremenoslovci. Na Pohorju je bilo zjutraj 6 stopinj Celzija, v Portorožu pa le pol stopinje nad ničlo. V prihodnjih dneh se bo v hribih vendarle nekoliko ohladilo.Jutri bo pretežno jasno, ponekod na Primorskem in Notranjskem pa se bo pooblačilo. V južni polovici Slovenije bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od –5 do 3, najvišje dnevne od 10 do 15 stopinj Celzija.V sredo in četrtek se bo nadaljevalo suho vreme, so še zapisali na Arsu.Nekoliko bolj dolgoročna, a manj zanesljiva napoved pravi, da bo od sobote do torka na zahodu predvidoma več sonca, na vzhodu pa bo občasno lahko več oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih in severnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo.