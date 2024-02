Za neslavni rekord Slovenije na evropskem sodišču krivi hrvaški ribiči

Proti Sloveniji je bilo lani na Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP), kot smo že poročali, vloženih 978 pritožb, kar je trikrat več kot leto pred tem (287). Slovenija se je s tem znašla na prvem mestu po številu vloženih pritožb na število prebivalcev. Slovenija je s 4,62 nove zadeve na 10.000 prebivalcev (lani 1,36, leta 2022 1,11) pred Črno goro (2,8) in Hrvaško (2,63), medtem ko je povprečje 0,41 pritožbe na 10.000 prebivalcev.

Podatek o številu vloženih pritožb sam po sebi brez konteksta ne daje prav jasne slike. Na državnem odvetništvu so nam pojasnili, da je bilo lani glede Slovenije res 978 pritožb dodeljenih sodni formaciji, kar pomeni v obravnavo sodniku posamezniku, odboru ali senatu, vendar jim vsebina pritožb ni znana, saj jih država ni dobila v izjasnitev. Poznavalci so ugibali, da bi lahko bil lanski skokovit porast pritožb proti Sloveniji povezan ali z razlaščenci v sanaciji bančnega sistema ali pa so morda med vlagatelji pritožb hrvaški ribiči.

Slednje so danes za Delo potrdili na ESČP. Kot so odgovorili na naše vprašanje, so v letu 2023 res prejeli veliko število pritožb proti Sloveniji. »Večinoma gre za pritožbe hrvaških ribičev, ki se nanašajo na mejni spor. Ti predstavljajo 73 odstotkov vseh lanskoletnih pritožb proti Sloveniji,« so pojasnili.

Na ESČP je lani skupaj prispelo 34.650 pritožb, kar je skoraj četrtina manj kot leta 2022 (45.500), daleč največ pa jih je prispelo proti Turčiji (8341), sledita Romunija (2821) in Ukrajina (2531).