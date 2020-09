Za novo znanje ni nikoli prepozno

Zakaj se izobraževati?



Časopis na spletu in v tiskani obliki

Od srede do petka bodo v 17 svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih (ISIO) po Sloveniji potekali letošnji dnevi svetovalnih središč. S partnerskimi organizacijami bodo izpeljali različne brezplačne dogodke na različnih javnih mestih, kjer so informacije dostopne čim več odraslim, na primer na stojnicah znanja v nakupovalnih centrih, na dnevi odprtih vrat, delavnicah in predavanjih.Potekalo bo 150 dogodkov, njihov namen je odraslim ponuditi informacije in svetovanje o možnostih izobraževanja in učenja . Več informacij o dogodkih je na spletni strani https://isio.acs.si/sredisca/index.php?nid=300&id=197. Dnevi svetovalnih središč so organizirani v okviru Tednov vseživljenskega učenja, ki letos praznujejo četrt stoletja.Razlogi, zakaj se odrasli odločajo za izobraževanje, so lahko različni. Morda bi radi dokončali ali nadaljevali izobraževanje, bolje opravljali svoje delo ali pa iščejo nova znanja ali veščine. Lahko tudi načrtujejo spremembo kariere ali pa bi radi ovrednotili že pridobljeno znanje in pridobili certifikat, praviz Andragoškega centra Slovenije.Letos v petih središčih za izobraževanje praznujejo 15. obletnico delovanja in bodo temu posvetili posebno pozornost: v Ljubljani slavi CDI Univerzum, praznovali bodo tudi v Velenju, na Ptuju, Koroškem in v Posavju.Tudi letos so pripravili časopis Info-ISIO 2020–2021, v katerem so predstavljene različne možnosti izobraževanja in učenja odraslih, na primer novosti v formalnem in neformalnem izobraževanju odraslih, svetovalna podpora in pomoč odraslim pred in med potekom izobraževanja, svetovanje za večjo zaposljivost ter možnosti sofinanciranja izobraževanja. Časopis je v tiskani obliki na voljo v središčih ISIO, elektronsko obliko pa najdete na spletni strani https://arhiv.acs.si/glasila/Info-ISIO_2020-2021.pdf.