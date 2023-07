Za obisk zdravnika v tujini je poleg kartice treba imeti še denar

V nadaljevanju preberite še:

Kadar potujemo v druge države, je dobro vedeti, kakšno zdravstvo imajo tam in kakšne bodo naše zdravstvene pravice. Evropska kartica obveznega zavarovanja odpira vrata do nujnih in potrebnih storitev v javnih sistemih v EU, državah Evropske gospodarske skupnosti, Švici in Združenem kraljestvu, a pod pogoji, ki veljajo za tamkajšnje državljane. V večini držav javne storitve niso brezplačne – za obisk zdravnika, bolnišnico in zdravila je treba plačati vsaj pavšalno participacijo. Participacije ne dobi nihče povrnjene, prav tako se zanjo ni mogoče zavarovati. Kako je v posameznih državah po Evropi?