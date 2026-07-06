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    Slovenija

    Jelko Kacin: Proces »samo da ni Janša« se vleče že skoraj 40 let

    V podkastu Moč politike je pojasnil, zakaj po njegovem mnenju Milan Kučan ne more biti osrednja figura slovenske samostojnosti.
    Jelko Kacin je v podkastu Moč politike povedal, da bo predsednik vlade Janez Janša na vrhu zveze Nato zagotovo obljubil, da bo Slovenija naredila vse, kar je v njeni moči, da nadoknadi zamujeno pri vlaganjih v obrambo. FOTO: Marko Feist
    Galerija
    Jelko Kacin je v podkastu Moč politike povedal, da bo predsednik vlade Janez Janša na vrhu zveze Nato zagotovo obljubil, da bo Slovenija naredila vse, kar je v njeni moči, da nadoknadi zamujeno pri vlaganjih v obrambo. FOTO: Marko Feist
    Uroš Esih
    6. 7. 2026 | 09:38
    6. 7. 2026 | 10:11
    14:38
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    Jelko Kacin, minister za informiranje v prvi slovenski demokratični vladi, je v zdajšnji predsednik koordinacijskega odbora za državne proslave, v času tretje vlade Janeza Janše pa je bil uradni govorec o epidemiji kovida. Dolgoletni vidni obraz stranke LDS je bil tudi obrambni minister, dva mandata je bil evropski poslanec, pa tudi veleposlanik pri zvezi Nato.

    Janez Janša je ob izvolitvi svoje četrte vlade izjavil: »Lažje je bilo Slovenijo osamosvojiti kot demokratizirati.« Se strinjate z njim?

    On ima bogate politične izkušnje, in če kdo lahko verodostojno da oceno, je to on. Seveda so izkušnje in ocene vsakega od nas individualne, toda če vam ilustriram, da smo od prvih demokratičnih volitev prek plebiscita do razglasitve samostojnosti, obrambe razglašene države in potem mednarodnega priznanja porabili, recimo, dve leti, je to relativno kratek čas. Demokratizacija pa traja. Zveza komunistov na čelu s svojimi ključnimi ljudmi bo trdila, da je demokratizirala Slovenijo znotraj Jugoslavije od leta 1945 naprej. Pa nismo prišli do demokracije. Demokracija se je zgodila šele takrat, ko se je njihovo volilno telo začelo seliti k drugim strankam, ko je Zveza komunistov izčrpala ves svoj potencial in je že sama začela govoriti o sestopanju z oblasti samo zato, da z oblasti ne bi bilo treba sestopiti. Demokracija je proces, ki zahteva svoj čas, nove generacije in nove prakse.

    Koliko pa je za demokratizacijo Slovenije naredil Janša v preteklih treh vladah?

    Proces demokratizacije z Janšo se vleče skoraj 40 let. Tudi pred prvimi demokratičnimi volitvami se je Zveza komunistov Slovenije ukvarjala z njim in takrat je vpeljala maksimo, ki se ji reče: »Samo da ni Janša, samo da ni Janša predsednik Zveze socialistične mladine Slovenije.« In to traja zelo dolgo.

    Ste se kot osamosvojitelj znova aktivirali, tokrat kot predsednik koordinacijskega odbora za državne proslave in prireditve, da pomagate Janši pri demokratizaciji Slovenije?

    Jaz se nisem nič aktiviral, samo zaprosili so me, ali lahko v obdobju, ki je ostalo do 35. obletnice, pomagam sestaviti vse deležnike za to, da bi pripravili kolikor toliko dostojno slovesnost. To je pač padlo v čas prehoda z ene na drugo vlado.

    Pa ste zadovoljni s končnim izdelkom? Organizatorji ste obljubljali domoljubno proslavo, ob kateri se bo človeku naježila koža. Se vam je ob proslavi naježila koža?

    Jaz nikoli nisem zadovoljen z rezultatom. Vedno se da narediti bolje, ampak glede na to, kako malo časa smo imeli na voljo, in ob dejstvu, da smo prevzeli zatečeno stanje, se je bilo treba začeti pripravljati. Seveda bi se dalo tudi drugače, a splošna ocena tistih, ki so si ogledali slovesnost ali so na njej sodelovali, bodisi kot nastopajoči, predvsem pa tisti, ki so bili tam kot gostje ali kot domoljubi, ki so prišli v živo pogledat, so bolj ali manj zadovoljni. Mislim, da je bila slovesnost predolga, da bi zadevo morali skrajšati, da bi morali angažirati tudi nekatere vrhunske kapacitete, ki jih imamo na voljo, ampak v tem kratkem času se to ni dalo.

    Jaz uporabljam zdravila, ki jih proizvaja izraelsko podjetje Teva. Zase želim najboljše in menim, da si tudi obramba Slovenije zasluži najboljše.

    Kaj je bilo jedro spora glede vabljenja praporjev, sploh tistih z zvezdo?

    Praporji so bili vabljeni brez razlike, vsi na enak način, tako kot so bili vabljeni že prej. Ker pa gre za 35. obletnico slovenske države, je bil v vabilu zelo jasno napisan predlog, da se vsi praporji poklonijo državi tudi na ta način, da imajo simbole te države.

    Na državno proslavo ste kot zaželene vabili vse, ki jim je Slovenija intimna opcija. Je bil prvi demokratično izvoljeni predsednik republike Slovenije Milan Kučan nezaželen na tej proslavi? Z desne namreč vedno dobiva servirano, da mu samostojna Slovenija nikoli ni bila intimna opcija.

    To si je predsednik zakuhal sam. Nihče mu ni podtaknil teh besed. To je njegova zgodba. Do kdaj mu to ni bila ali pa mu je intimna opcija, ne želim komentirati. On ne more biti osrednja figura, o kateri se ves čas pogovarjamo v zvezi s samostojnostjo države. To preprosto ne gre. Velikokrat moram povedati, da se je, ko gre za demokratizacijo in za demokracijo, zgodila zato, ker je leta 1990 na volitvah zmagal Demos. To je bila predvolilna koalicija novih strank, nobene dotedanje stranke ni bilo v njej. Demos je prevzel vodenje skupščine in vodenje izvršnega sveta. Samo zato, ker so na eni strani te stranke dobile, na drugi strani pa so bile dotedanje stranke poražene, je prišlo do demokracije. In samo zato je prišlo do plebiscita, kjer so ljudje imeli priložnost, da so se lahko opredelili o prihodnosti. Podpora samostojni Sloveniji je bila izjemna.

    Omeniva še predsednico republike. Njen govor na Trgu republike je bil izžvižgan. Ali kot predstavnik organizatorja veste, kdo jo je izžvižgal? V svojem govoru je v glavnem izpostavila, kako vidi grožnje pravni državi v Sloveniji.

    V demokraciji imajo ljudje vedno pravico povedati svoje mnenje. Kako to povedo, je pač njihova svobodna volja. Jaz tukaj nimam kaj dodati. V njenem govoru, ki se je začel dokaj normalno in tudi navzoči so jo spremljali z zanimanjem, je bilo pač nekaj sporočil, ki so se nabirala, in v nekem trenutku se je nekomu zazdelo, da je to preveč. In ko se je oglasil prvi, so se oglasili mnogi drugi. Tudi v tem primeru si je sama vse zakuhala. Ne sprejemam razlage, da ji je bilo to kakorkoli podtaknjeno. Skratka, vsak odloča o svoji prihodnosti, vsak odloča o tem, kaj bo povedal, kdaj bo povedal, kako bo povedal, in to je sestavni del demokracije.

    Z Izraelom imamo dolgo obdobje tesnega sodelovanja, zato verjamem, da se bodo odnosi nadaljevali tudi v prihodnje.

    Kot bivši obrambni minister in veleposlanik Slovenije pri zvezi Nato zelo dobro poznate Izrael. Se je obveščevalna agencija Black Cube vmešala v slovenski predvolilni proces?

    Jaz tega ne vem. Predlagal bi, da se ukvarjamo z dejstvi. Torej, ali je tukaj zadaj kdo iz Izraela, se bo vse še pokazalo.

    Komu je domnevno izraelsko vmešavanje koristilo?

    Tako imenovana afera Black Cube je zagotovo bolj škodila stranki SDS kot Gibanju Svoboda ali Robertu Golobu.

    Podpirate parlamentarno preiskavo na to temo?

    To se bodo zmenili parlamentarci. Iz zanesljivih virov pa vem, da so vozila republike Slovenije prišla na parkirno ploščad k izraelskemu letalu in da so od tam vozila goste iz Izraela. Državna vozila, niso bila vozila stranke SDS.

    Lahko o tem poveste kaj več?

    Bodo že odkrili in povedali. Kar zadeva Izrael, tam sem bil večkrat, tudi na uradnem obisku. Takrat, ko nam je bilo najtežje, so nam priskočili na pomoč.

    Pri nakupu orožja?

    Jaz sem bil tisti, ki je za vlado republike Slovenije pripravil predlog nakupov v Izraelu. To je bila edina država, ki nam je bila v času balkanskih vojn, ko je bila Slovenija pod embargom, pripravljena dobaviti orožje in strelivo. Ker je veljal embargo, je bil dogovor, da nam v primeru, če pride do eskalacije, takoj dobavijo orožje, sicer pa po izteku embarga. Ko se je iztekel daytonski sporazum in je bil embargo odpravljen, je na Brniku ob dveh ponoči pristalo izraelsko letalo in pripeljalo prvi dve havbici, minomete in strelivo v skladu s pogodbo. Takrat smo celo vrsto nakupov iz temeljnih razvojnih programov realizirali s pomočjo Izraela in še danes so najmočnejše orožje, ki ga imamo, izraelske havbice. Po tistem ni nobeni vladi uspelo kupiti nič drugega. Z Izraelom imamo dolgo obdobje tesnega sodelovanja in medsebojnega spoštovanja in verjamem, da se bodo odnosi nadaljevali tudi v prihodnje.

    Jelko Kacin je v podkastu Moč politike povedal, da bo predsednik vlade Janez Janša na vrhu zveze Nato zagotovo obljubil, da bo Slovenija naredila vse, kar je v njeni moči, da nadoknadi zamujeno pri vlaganjih v obrambo. FOTO: Marko Feist
    Jelko Kacin je v podkastu Moč politike povedal, da bo predsednik vlade Janez Janša na vrhu zveze Nato zagotovo obljubil, da bo Slovenija naredila vse, kar je v njeni moči, da nadoknadi zamujeno pri vlaganjih v obrambo. FOTO: Marko Feist

    Bi priporočili vladi, da kupuje orožje, ki ga bo morala kupovati zaradi zahtev Nata, tudi v Izraelu?

    Jaz uporabljam zdravila, ki jih proizvaja izraelsko podjetje Teva. Zase želim najboljše in menim, da si tudi obramba Slovenije zasluži najboljše. Če želimo biti učinkoviti, je za nas dobro le najbolje, kot poje Šifrer.

    Podpirate prenos slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem?

    Jaz nimam kaj podpirati. Ko se bo vlada do tega opredeljevala, bomo pogledali tudi morebitne posledice, ali so dobre ali slabe. Kolikor jaz vem, gre samo za eno objavo v enem izraelskem časopisu, ki je neavtorizirana. Kaj točno je povedal predsednik vlade Janša v tem pogovoru na daljavo, ne vem, ampak če bi bilo kaj več na tem, bi predsednik vlade zagotovo to dvakrat podčrtal. Pa ni rekel še čisto nič o tem, zato ni treba nasedati na mine presenečenja in se potem s tem ukvarjati.

    Greva še k varnostno-obrambnim zadevam, obrambnemu trošenju, ki bo kar nekaj sivih las povzročalo tudi zdajšnji vladi. Vemo, da Slovenija zaostaja pri Natovih ciljih, zato iz Bruslja že prihajajo graje. Golobova vlada je trdila, da je Slovenija lani za obrambo namenila več kot dva odstotka BDP, a v zavezništvu niso sprejeli razlage obrambnega računovodstva prejšnje vlade. Spornih je 330 milijonov za infrastrukturne projekte. Je koncept obrambe skozi dvojno rabo dokončno padel v vodo?

    Koalicijski partnerji so se dogovorili o tem, da je obramba prioriteta. Gre za obrambne investicije. Zadnjih 15 let je slovenska obramba nazadovala, in če sedanji predsednik vlade reče, da je v tem trenutku stanje slovenske obrambe slabše, kot je bilo v času razglasitve samostojnosti, je to zgodba, o kateri bi se morali pogovarjati. Prejšnja koalicija ni imela nobene obrambne politike. Imela je eno stranko, ki se je imenovala Levica, in njena diktatura je povzročila, da znotraj tiste koalicije ni bilo razumevanja za kakršenkoli obrambni nakup, in obramba je nazadovala. V zvezi Nato, katere del smo, gre za kolektivno obrambo, in brez orožja, oborožitve in opreme ne moremo biti del kolektivne obrambe. Če ne moremo braniti sebe, ne moremo braniti nikogar drugega. Tukaj so nujno potrebne investicije. Vse je bilo že dogovorjeno za nakup osemkolesnikov, na koncu je bila spet odločitev, da nakupa ne bo, ker se zdaj išče kompatibilen del za obrambo pred droni. In spet je bil nakup odložen. Namesto tega se je prodajalo meglo zavezništvu in zavezništvo se je pač odzvalo. Ko je enkrat dovolj, je dovolj. Slovenija je neverodostojna zato, ker do te vlade ni hotela razumeti, da je vsaka zaveznica dolžna poskrbeti za lastno obrambno sposobnost. Le če ta ne zadošča, imamo kolektivno obrambo in druge zaveznice pristopijo na pomoč. Treba je nadoknaditi zamujeno.

    Demokracija je proces, ki zahteva svoj čas, nove generacije in nove prakse.

    Kakšne težave utegne imeti predsednik vlade na bližajočem se vrhu Nata zaradi premajhnega trošenja Slovenije za orožje?

    Na vrhu se o tem ne bodo pogovarjali. Mislim, da bo predsednik vlade zagotovo povedal, da bo Slovenija naredila vse, kar je v njeni moči, da nadoknadi zamujeno. Iskali bomo mehanizme. Problem je pač v tem, da so čakalne vrste za orožje vse daljše. Če bi kupili, ko je bil čas za to, bi dobili več, hitreje in ceneje. Zdaj bo precej zapletov v zvezi s tem. Vedno pa obstajajo mehanizmi in strateški dogovori, da se del oborožitve morda izposodi za določen čas.

    Izposodi?

    Samo od zaveznikov. Če so potrebe, se začne pravočasno oborožene sile pripravljati na novo opremo s tem, da se jo lahko tudi izposodi.

    Za konec poglejva, kaj se dogaja v Sloveniji z liberalno opcijo. Dolga leta ste bili eden od najvidnejših obrazov stranke LDS, na koncu ste jo tudi vodili. Kaj se dogaja z liberalno opcijo po razpadu LDS? Videli smo razne inkarnacije bolj ali manj liberalnih strank. Zdi se, da liberalci v teh inkarnacijah niso več vaša intimna opcija.

    Ključen problem slovenskih liberalcev ves čas je bil, da so se pojavljali kot leva sredina. Liberalcev ni nikjer v levi sredini, nikjer v Evropi jih ne boste videli tam. Videli jih boste na sredini, predvsem na desni sredini. Tam so liberalci, ker filozofija liberalizma zahteva osebno odgovornost za svoj razvoj in za napredovanje. To je podjetniška miselnost. To, kar smo imeli zadnja štiri leta, je bila pa, karikiram, zgodba o Levici z bajoneti, s katerimi kapitaliste naženemo v morje.

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    VELIK USPEH

    Slovenska zgodba z regionalnim vplivom

    Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
    Promo Delo 1. 7. 2026 | 10:30
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    Magazin  |  Zanimivosti
    ONAPLUS PODKAST

    »Saj bo minilo!« Je res tako?

    Novinarki in avtorici knjige Hormoni in demoni razbijata mite o mladih. Zakaj so najstniki vse bolj osamljeni?
    Manca Čampa Pavlin 2. 7. 2026 | 11:12
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Nova zgodba Rogaške Slatine

    Namesto gneče, vročine in hitenja izberite sprostitev ob mineralni vodi, naravi in butičnem razvajanju v Rogaški Slatini.
    Promo Delo 2. 7. 2026 | 08:01
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    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Greste s to kartico lahko v Avstralijo? (video)

    Pred dopustom običajno preverimo dokumente, rezervacijo in vremensko napoved. Veliko redkeje pa pomislimo na evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, čeprav nam lahko v primeru bolezni ali poškodbe prihrani veliko skrbi in tudi precej denarja. Kaj pravzaprav krije, kje velja in zakaj sama včasih ni dovolj?
    3. 7. 2026 | 08:14
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    Delov poslovni center  |  Preventiva danes, za bolj zdrav jutri
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    Bolezni, ki se razvijajo tiho, lahko odkrijemo pravočasno

    Od rednih pregledov do genetskega testiranja: sodobna preventiva omogoča boljše razumevanje zdravstvenih tveganj in pravočasno ukrepanje.
    Promo Delo 30. 6. 2026 | 12:07
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    Magazin  |  Potovanja
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    Na Hrvaškem spet prevladujejo Slovenci. Aplikacija, ki olajša poletne počitnice

    Avtocesta, trajekt, parkiranje, vozovnica za avtobus … Vsako leto enake situacije, ki lahko zagrenijo počitnice na Hrvaškem. Letos se jim izognite.
    Promo Delo 2. 7. 2026 | 08:58
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    Magazin  |  Svet so ljudje
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    MIKova karavana otroškega smeha

    Več kot 2600 otrok. Ena zgodba, ki traja že 21 let
    Promo Delo 3. 7. 2026 | 11:52
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    Pri štiridesetih še ni prepozno

    Kako laserska operacija dioptrije vrne leta brez očal
    Promo Delo 30. 6. 2026 | 09:27
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    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
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    »Ko najdete dobro nepremičnino ob morju, ne čakajte« (video)

    Dobra zemljišča ob morju so vse redkejša, zanimanje kupcev pa ostaja visoko, zato se kakovostne novogradnje v Portorožu in hrvaški Istri pogosto prodajajo že v zgodnjih fazah gradnje.
    1. 7. 2026 | 09:38
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    Magazin  |  Zanimivosti
    VRHUNSKOST

    Novi Mercedes-Benz GLB: sprememba je več kot očitna

    Električen ali hibriden, s petimi ali sedmimi sedeži in dosegom do 631 kilometrov. Novi Mercedes-Benz GLB je ustvarjen za sodobno življenje.
    Promo Delo 1. 7. 2026 | 14:06
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