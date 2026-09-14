Za obrambo več kot za infrastrukturo in energetiko skupaj

Proračun Generalštaba Slovenske vojske se z rebalansom proračuna povečuje za četrtino, na skoraj 1,4 milijarde evrov. Celotna blagajna ministrstva za obrambo pa bo letos obsegala 1,7 milijarde evrov. Za primerjavo; to je slabih 200 milijonov evrov več od združenega resorja infrastrukture in energetike ter 824 milijonov evrov več kot ima ministrstvo za zdravje. Vlada je prejšnji teden sprejela rebalans letošnjega proračuna in proračunske dokumente poslala v državni zbor. Primerjava med ministrstvi – ostalih proračunskih porabnikov nismo upoštevali – je pokazala, da je največ sredstev seveda rezerviranih za ministrstvo za finance (26 odstotkov), slaba petina gre za izobraževanje, znanost in mladino (19,2 odstotka), sledijo ministrstva za demografijo, družino in socialne zadeve (11,9 ...