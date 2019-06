Za odstranitev je na vrsti cestninska postaja Tepanje

Na štajerski avtocesti bo od jutri, 27. junija, zaradi odstranjevanja cestninske postaje Tepanje promet v obe smeri potekal po enem pasu, napovedujejo v Prometno-informacijskem centru za državne ceste PIC. Prve dni, ko se bo začela predpriprava na odstranjevanje, bo težav v prometu morda manj, samo odstranjevanje pa je Dars napovedal v terminu od 2. julija do 16. avgusta 2019, v poletnem času, ko je sicer več turističnega prometa, a manj običajnih delovnih dnevnih migracij.



Na štajerski avtocesti bodo še do začetka avgusta potekala dela med Vranskim, kjer odstranjujejo cestninsko postajo, in Šentrupertom, kjer obnavljajo tudi 4-kilometrski avtocestni odsek in to v obe smeri. Na kranjski strani štajerske avtoceste pa je med 6. julijem in 23. oktobrom napovedana še odstranitev in preureditev ploščadi na cestninski postaji Kompolje. Pri takih posegih se zapore običajno začnejo kar nekaj dni prej - tako kot tokrat na Tepanju.



Zaradi odstranjevanja cestninske postaje je na štajerski avtocesti na priključku Lukovica trenutno zaprt uvoz na avtocesto proti Ljubljani. Odstranitev postaje in preplastitev priključka Lukovica je napovedana za termin med 24. junijem in 18. julijem. Odstranitev postaje in delna preplastitev vozišča priključka Blagovica (v smeri Maribora) je napovedana za termin 9. junij – 30. junij.



Odstranitev cestninske postaje in preureditev ploščadi Prepolje med Mariborom in Ptujem je predvidena v terminu 26. junij – 25. julij. Na drugih krakih slovenskega avtocestnega križa delajo na Primorskem na cestninskih postajah in okolici v Videžu in Kozini (do 20. julija), na Dolenjskem pa na Dobu (predvidoma do 25. avgusta).