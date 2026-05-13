Za opozicijo je Marko Lotrič najšibkejši člen koalicije

Levica zaradi konflikta interesov k odstopu poziva predsednika državnega sveta in koalicijske stranke Fokus Marka Lotriča. Bodoča koalicija pa spet uvaja praznik spomina na žrtve komunističnega režima.

V levici ugotavljajo, da se Lotričeva predsedniška funkcija v državnem svetu prepleta s funkcijo predsednika parlamentarne stranke Fokus, ki bo kot del koalicije s stranko Nova Slovenija vstopila v četrto vlado Janeza Janše. Sokoordinatorica Levice Asta Vrečko je opozorila, da je Lotrič ob sprejetju interventnega zakona za razvoj Slovenije nastopal v vlogi funkcije predsednika parlamentarne stranke, ki je bila ena izmed predlagateljic interventnega zakona.