Za zdravstveno oskrbo na ogroženih območjih je poskrbljeno

Požrtvovalnim posameznikom se gre zahvaliti, da ljudje niti v najhujših trenutkih niso ostali brez zdravstvene oskrbe. Poplave so tam, kjer je bilo najhuje, prizanesle zdravstvenim objektom. Ponekod so morali sicer zavreči nekaj cepiva in zdravil, v Zgornjesavinjskem zdravstvenem domu pa so ostali brez reševalnega vozila.

Stanislav Pušnik, direktor ZD Ravne na Koroškem, je v teh razmerah več kot srečen, da so vode obšle vsaj zdravstvene postaje. V Črni na Koroškem je objekt kot otoček sredi razdejanja. Tam je za občane od prvega trenutka skrbela upokojena zdravnica Ana Fajmut, ki Črnjanov nikoli ne zapusti. Razen takrat, ko gre na humanitarne odprave v tujino, a izkušnje od tam so ji v teh razmerah še kako koristile.

»To je zdravnica z velikim srcem. Najprej je Črnjanom pomagala sama, pridružila se ji je internistka, ki dela v slovenjgraški bolnišnici, v nedeljo pa je s helikopterjem prišla zdravnica, ki ima v Črni sicer ambulanto, in je ostala tri dni,« je povedala vodja primarnega zdravstvenega varstva v ravenskem zdravstvenem domu Zdenka Koželj Rekanović. Tudi ta je naredila vse, da bi bilo za občane poskrbljeno – v petek se je s Prevalj prebila do Mežice in odprla zdravstveni dom.

Moto zdravnice: če ne poskusiš, ne veš

Za pot, ki ji v običajnih razmerah vzame 15 minut, je v petek potrebovala uro in pol. Z vztrajnostjo je dosegla cilj. »Najlažje je obsedeti doma, ampak jaz nisem takšna. Malo sem se razburila in šla. Če ne bi bila takšna, ne bi v teh krajih, ki so daleč že, ko sije sonce, kaj šele v teh razmerah, ostala 30 let,« je pripovedovala iskriva sogovornica. Vozila se je po vseh mogočih stranskih cestah. »K sreči imam pando, ki jo lahko obrnem skoraj na kolovozu.« V soboto je delo prevzela zdravnica, ki živi v Mežici, v nedeljo pa je Koželj Rekanovićeva spet odšla na pot, vendar je bila ena od cest, ki jih je v petek prevozila, že neprevozna. A je vzporedno s to našla drugo.

Kakšnih izrednih zapletov z reševanjem človeških življenj niso imeli, za zdaj se je vse dobro izteklo. Zdravniško zbornico so prosili, da bi specializanti, ki bi morali ravno začeti kroženje, še ostali pri njih – to se ureja, pa z zavarovalnico se morajo dogovoriti za nekaj malenkosti. Nekdo je na primer na napotnico pretekli teden dobil večjo zalogo plenic za inkontinenco, ki so zdaj premočene, drugih pa mu ne morejo predpisati. Podobno je z večmesečnimi terapijami za zdravila, saj jih je nekaterim odnesla voda. Sicer pa so zdaj že dobili tudi zalogo cepiv, kajti zaradi prekinitve hladne verige so jih morali zavreči.

Sogovornica še ni zaznala, da bi ljudje iskali pomoč zaradi duševnih stisk: »Zdaj so še vsi pod adrenalinom, poleg tega ljudje tudi malo pozabijo na lastne težave, ko vidijo, da je drugje morda še huje.« Čas bo po njenem kmalu pokazal, ali bo stisk več, kot jih je bilo do zdaj.

Irena Pušnik, direktorica Koroške lekarne, je dejala, da so kljub razmeram delali v vseh 11 enotah. Od torka je odprta tudi lekarna v Črni, kjer so magistro farmacije na delovno mesto pripeljali gasilci. Tudi ko nje ni bilo, je bil omogočen dostop do zdravil, saj je imela zdravnica ključe od lekarne. Logistika poteka povsem normalno, tudi nujna zdravila jim uspe dostaviti.

Kletne prostore lekarne na Prevaljah je minimalno zalila voda, vsi drugi objekti pa so nedotaknjeni, je povedala Pušnikova. V Črni in Mežici so morali nekaj zdravil odpisati.

Brez reševalnega vozila

Božena Herzog, direktorica Zgornjesavinjskega zdravstvenega doma, ki šteje pet zdravstvenih postaj, ugotavlja, da približno tretjina zaposlenih manjka, a so do nedelje že sestavili kompleten razpored dela: »Vse poteka normalo. Le ena zobozdravstvena ambulanta ne dela.« Najbolj jih je prizadelo, da so v petek ostali brez reševalnega vozila za splošno nujno medicinsko pomoč, reševalca sta ga morala prepustiti naraščajoči vodi. V Sloveniji je le en dobavitelj, dobavni rok je leto dni, da o ceni ne govorim, je dejala Herzogova. V Lučah, ki so hudo prizadete, sta bili zdravnica in sestra v ambulanti do nedelje nedosegljivi, a je v ponedeljek tudi ta ambulanta dobila telefon.

V kamniškem koncu glede zagotavljanja zdravstvene pomoči ni posebnosti, je dejal Sašo Rebolj, družinski in urgentni zdravnik in direktor tamkajšnjega zdravstvenega doma. Glede vsega so se takoj organizirali, se dogovorili z gasilci in poskrbeli za zdravila za tiste, ki jih niso imeli. V teh dneh je nekaj manj zdravstvenih obravnav, kar je po direktorjevih besedah povezano s tem, da je veliko ljudi zdaj osredotočenih na pomoč in čiščenje. Posebnih zapletov niso imeli. Za ljudi, nastanjene v Termah Snovik, je tudi možnost, da jih gre zdravnik pogledat tja.

Zdravniška zbornica je že od sobote v stikih z zdravniki, vsem so poslali sporočilo z namenom, da jim javijo, kakšne so razmere, kaj potrebujejo in kako jim lahko pomagajo.

Nekaj zdravnikov se je javilo, da so pripravljeni pomagati kolegom pri zdravniški oskrbi na najbolj prizadetih območjih, te kontakte so že konec tedna posredovali naprej. Prejeli so tudi obvestila od članov, katerih objekti so bili poškodovani ali povsem uničeni. Med njimi je kar nekaj mladih zdravnikov. Za te člane urejajo vse potrebno za prvo najnujnejšo finančno pomoč zbornice. Prav tako so članom na voljo razbremenilni pogovori v okviru terminov, ki so ves čas na voljo.