Za ostanke Agrokorja v igri ameriški kupec Merkurja

Naložbeni sklad HPS Investment Partners, ki ima sedež v New Yorku in upravlja 41 milijard evrov premoženja, se z izredno upravo koncerna Agrokor pogaja o refinanciranju 935 milijonov evrov tako imenovanega roll-up posojila, poroča hrvaški dnevnik Jutarnji list, ki se pri tem sklicuje na več virov blizu podjetju v sanaciji.



Spomnimo, roll-up posojilo je stari Agrokor od bank dobil, ko je bil že globoko v dolžniški krizi, in sicer v zameno za jamstvo, da bo za vsak milijon novega posojila posojilodajalec v primeru stečaja Agrokorja upravičen do prednostnega izplačila tega milijona in milijona starega posojila.



V hrvaških medijih ugibajo, ali bi sodelovanje sklada HPS Investment Partners pri refinanciranju teh posojil lahko pomenilo tudi, da si ta želi sodelovati v lastniškem prestrukturiranju oziroma vstopiti kot lastnik v največje hrvaško podjetje. HPS Investment Partners je v Sloveniji znan kot ustanovitelj in lastnik luksemburške družbe Mercury Holdings Sarl, ki je septembra 2017 za slabih 29 milijonov evrov kupila Mekur.



Mercator pred 70-letnico v negotovosti

Kronski dragulj Agrokorja ostaja slovenski trgovec Mercator, ki zaposluje več kot 20.000 ljudi v več kot tisoč trgovinah po Sloveniji, Srbiji, Bosni in Hercegovini ter Črni gori. Prihodnost Mercatorja, ki letos praznuje 70-letnico in načrtuje največjo posamično naložbo v svoji zgodovini, sto milijonov evrov vreden logistično-distribucijski center, je zaradi velikega pomena za slovenske dobavitelje v Sloveniji tudi veliko politično vprašanje.



Medtem ko vlada išče najprimernejši način, kako Mercator iztrgati iz objema Agrokorja, je šef izredne uprave Agrokorja in prvi nadzornik Mercatorja Fabris Peruško na včerajšnjem srečanju z Mercatorjevimi dobavitelji jasno povedal, da Agrokor ne prodaja Mercatorja in da mora biti v postopku izredne uprave vsa lastnina starega Agrokorja prenesena na novi Agrokor ter da bo tudi prihodnji lastnik od Mercatorja pričakoval čedalje večjo korist.