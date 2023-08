Za otroke s prizadetih območij organizirajo letovanje

»S predsednico Zveze društev prijateljev mladine Slovenije Darjo Groznik smo se dogovorili, da bomo otrokom s prizadetih območij omogočili brezplačno letovanje in tako vsaj nekoliko razbremenili njihove starše, ki se trudijo odpraviti posledice poplav,« je dejal Sandi Curk, poveljnik regijskega štaba civilne zaščite za Notranjsko, ki je bil pred kratkim razglašen tudi za državljana Evrope 2023. Po njegovih besedah bi bilo za otroke, ki se soočajo z družinsko stisko in žalostjo, koristno, da se vsaj malo sprostijo v drugem okolju.

Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS), v okviru katere deluje Društvo prijateljev mladine Mojca, vabi otroke, stare od pet do 17 let (mlajše ob spremstvu starejših bratov, sester, družinskih prijateljev), da se od nedelje, 13. avgusta, za teden dni pridružijo Taboru Mojca v Dolenjskih Toplicah. Pobuda je namenjena tudi otrokom, katerih starši pomagajo na intervencijah. Če je treba, bodo prostovoljci ZPMS organizirali prevoz in poskrbeli za oblačila in druge pripomočke. Po Curkovih besedah pa se dogovarjajo, da bi podobno letovanje organizirali tudi na morju.

Prijave sprejemajo od danes dalje na telefonski številki 041 643 969 ali na elektronski naslov dpm.mojca1@siol.net.

ZPMS pa otroke, mladostnike in njihove starše v teh težkih dneh nagovarja tudi z bodrilnim sporočilom Zmoremo v okviru akcije za Tom telefon. Vsi, ki so se zaradi ujm znašli v stiski, jih lahko pokličejo na brezplačno telefonsko številko 11 61 11.