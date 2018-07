Za plače bo zmanjkalo dva milijona evrov

Ob junijski vladni potrditvi Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru v zdravstvu za pogodbeno leto 2018, ki ne vključuje dviga cen zdravstvenih storitev, v Skupnosti socialnih zavodov Slovenije (SSZS) napovedujejo, da bodo domovi za starejše in posebni socialni zavodi v letošnjem letu pri zagotavljanju zdravstvenih storitev svojim stanovalcem zaradi prenizkih cen ustvarili dobrih 10 milijonov evrov izgube.



SSZS – zastopa izvajalce, ki skrbijo za več kot 20.500 stanovalcev v domovih za starejše in posebnih zavodih ter zaposlujejo skoraj 11.000 delavcev – sicer že več let opozarja na nujni dvig zdravstvenih storitev v teh domovih. Opozarjajo, da cene zdravstvenih storitev že od lanskega junija ne pokrijejo niti stroškov plač delavcev, ki jih morajo izvajalci skladno z določili dogovora zaposlovati, prav tako tudi ne materialnih stroškov in amortizacije.

Kritje iz oskrbnin ni sprejemljivo

Kot pravi Jaka Bizjak, sekretar SSZS, bosta letos samo za plače zaposlenih zmanjkala dva milijona evrov, skupaj z drugimi stroški pa 10 milijonov. Manjkajoča sredstva pa bodo domovi za starejše in posebni zavodi prisiljeni pokriti iz dela oskrbnin, ki bi bil sicer namenjen za nujno potrebne izboljšave in prenove objektov.



V SSZS tudi opozarjajo, da kritje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja krijejo iz oskrbnin, ki jih plačujejo stanovalci, ni sprejemljivo. Še zlasti ne ob dejstvu, da stanovalci domov za starejše in njihovi svojci iz lastnega žepa krijejo že kar 70 odstotkov stroškov domske oskrbe, ta delež pa se kljub visoki gospodarski rasti iz leta v leto povečuje.