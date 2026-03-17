Za politično podporo jedrski energiji se ni bati

Najpomembnejše odločitve o drugi jedrski elektrarni (Jek 2) so predvidene za čas mandata prihodnje vlade, tako izbira dobavitelja, način financiranja, končna investitorjeva odločitev kot tudi referendum. V večini strank menijo, da Slovenija lahko sama zgradi novo elektrarno, ob tem pa dopuščajo vstop tujih partnerjev. Referendum o projektu ali financiranju podpirajo vsi.

Največji stranki podpirata projekt Jek 2. V SDS pravijo, da je to strateški projekt, ki Sloveniji lahko dolgoročno zagotovi stabilno, zanesljivo in nizkoogljično preskrbo z električno energijo ter okrepi energetsko neodvisnost države. Podobno v Gibanju Svoboda menijo, da bo Slovenija v prihodnjih desetletjih potrebovala zanesljiv nizkoogljični vir električne energije, ki bo dopolnjeval hitro rast obnovljivih virov. Brez jedrske energije Slovenija dolgoročno ne more zagotoviti stabilne in zanesljive preskrbe z električno energijo za potrebe industrije in družbe, menijo tudi v skupni listi NSi, SLS in Fokusa.