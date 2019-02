FOTO:Za popolnitev vrst bi potrebovali okoli tisoč ljudi

Ljubljana – Vrste mož v modrem se v zadnjem desetletju spopadajo z velikim odlivom kadrov. Za pridobivanje novih ne bo več dovolj zvišanje plač, zato bodo, na veselje tako vodstva kot tudi sindikatov, uvedli karierni sistem. To je bila v zadnjih letih ena od stavkovnih zahtev, a je vedno ostala na stranskem tiru.Zaradi varčevanja, reorganizacije in upokojitev se je od leta 2007 do zdaj število zaposlenih z 9490 zmanjšalo na 1353. Čeprav policija v svoje vrste ves čas vabi nove kadre, ji negativnega trenda še ni uspelo zamejiti, kar bi dolgoročno lahko vplivalo tudi na varnost državljanov. Poleg iskanja novih kandidatov – do ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.