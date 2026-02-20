Za poslanca italijanske skupnosti štiri kandidature, za poslanca madžarske dve

Na volitvah v DZ, ki bodo 22. marca, bosta svoja predstavnika volili tudi italijanska in madžarska manjšina. Za poslanca italijanske narodne skupnosti so do izteka roka prispele štiri kandidature, za poslanca madžarske skupnosti pa dve, so potrdili na državni volilni komisiji. Med kandidati sta tudi oba trenutna poslanca narodnih skupnosti.

Gre sicer za vložene, ne pa še potrjene kandidature. Volilni komisiji volilnih enot v Kopru in Lendavi bosta v naslednjih dneh preverili zakonitost vloženih kandidatur in izpolnjevanje pogojev ter odločale o potrditvi.

Četverica italijanskih kandidatov

Med kandidati za položaj poslanca italijanske narodne skupnosti je aktualni poslanec Felice Ziza, prav tako želijo v volilno tekmo vstopiti podjetnik Stefano Destefano, podžupan Občine Piran Christian Poletti in predsednik Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Alberto Scheriani.

Kot je za STA danes povedal Ziza, ki zaključuje svoj drugi mandat, je pomembno nadaljevati projekte, programe in druge naloge, vezane na pravice narodne skupnosti. Izpostavil je predvsem pravice na področju šolstva in uresničevanja dvojezičnosti. Kot je pojasnil, so zakoni za to že urejeni, a se žal vedno ne spoštujejo.

Kot edini projekt, ki je ostal v tem mandatu povsem nedotaknjen, je Ziza omenil predvideni sklad za gospodarski razvoj med Slovenijo in Italijo za obe narodni skupnosti. Meni, da preboja v tem mandatu pri tem ni bilo, ker med slovenskim premierom in italijansko premierko ni bilo pravega kontakta.

Žreb za določitev vrstnega reda kandidatov na glasovnicah bo 27. februarja ob 15. uri v prostorih koprske upravne enote.

Madžari bodo, kaže, izbirali med dvema kandidatoma

Volivci madžarske narodnosti pa bodo, kot kaže, izbirali med dvema kandidatoma. Kandidaturo za vstop v DZ sta za STA potrdila sedanji poslanec madžarske narodne skupnosti Ferenc Horvath ter predsednik Madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Lendava Tomi Horvat.

Tudi poslanec madžarske narodne skupnosti Horvath se želi potegovati še za tretji mandat. Ob tem je na Facebook profilu ocenil, da je bilo skupno delo v preteklih štirih letih uspešno. »Zato bom znova kandidiral na prihajajočih parlamentarnih volitvah, saj menim, da je začeto delo vredno in potrebno nadaljevati,« je zapisal.

V nedavnem pogovoru za STA je Horvath ob izteku mandata ocenil, da je bil izplen izvrševanja sporazuma s programi za narodno skupnost, ki ga je ta podpisala z vlado, dober. Opozoril pa je, da v tem mandatu ni bilo dodatnih sredstev za večje razvojne projekte, ki bi prinesli preboj, pri čemer je izpostavil sistemsko financiranje Hiše priložnosti in napredek pri izgradnji železniške povezave med Lendavo in Mursko Soboto.

Če bosta kandidaturi potrjeni, bo Horvathov protikandidat na volitvah Tomi Horvat. Ta na čelu madžarske samoupravne narodne skupnosti občine Lendava od decembra 2022 skrbi za ohranjanje madžarske kulture in identitete v občini. Leta 2024 so obeležili 30. obletnico delovanja te organizacije.