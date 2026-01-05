Za predsednika KPK na ponovljenem razpisu pet kandidatur

V uradu predsednice republike so na ponovljenem razpisu za predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) prejeli pet kandidatur. Kandidacijska komisija mora zdaj v 30 dneh, torej do srede, 4. februarja, predsednici republike posredovati seznam kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje, skupaj s kratkim obrazloženim mnenjem za vsakega kandidata.

Kot so sporočili iz urada predsednice republike Nataše Pirc Musar, se je rok za zbiranje kandidatur na ponovljenem razpisu za predsednika KPK iztekel danes ob 15. uri. Skladno z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije bo kandidacijski postopek za izbiro primernih kandidatov izvedla kandidacijska komisija, sestavljena iz petih članov.

Kandidacijska komisija ostaja enaka kot pri prvem razpisu. Sestavljajo jo sekretarka v sektorju za transparentnost in politični sistem na direktoratu za lokalno samoupravo, nevladne organizacije in politični sistem Urška Gorenc, ustanoviteljica zavoda za razvoj empatije in ustvarjalnosti Eneja Nina Ilič, namestnik sekretarja poslanske skupine Gibanja Svoboda Tomi Bahorić, članica komisije za etiko in integriteto pri Sodnem svetu in vrhovna sodnica na upravnem oddelku vrhovnega sodišča Jonika Marflak Trontelj ter namestnica predsednice komisije za etiko in integriteto pri Državnotožilskem svetu in višja državna tožilka na celjskem okrožnem državnem tožilstvu Petra Apšner.

Kandidacijska komisija mora do 4. februarja predsednici republike posredovati abecedni seznam kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje, skupaj s kratkim obrazloženim mnenjem o osebnostni primernosti in strokovni usposobljenosti za opravljanje funkcije za vsakega kandidata posebej, in abecedni seznam tistih, ki ne izpolnjujejo pogojev. Ob tem v uradu predsednice poudarjajo, da komisija ni politično telo in mora svoje naloge opravljati v skladu z zakonom.

Pred imenovanjem predsednika komisije bo urad predsednice povabil kandidata oziroma kandidate, da predstavijo strokovno utemeljeno strategijo razvoja in dela komisije ter dajo morebitna dodatna pojasnila v zvezi s svojo kandidaturo. Nato pa mora predsednica republike v 15 delovnih dneh po prejemu seznama, tj. najkasneje do srede, 25. februarja, imenovati novega predsednika KPK. Če v tem roku do imenovanja ne pride, se postopek takoj ponovi.

Na prejšnji poziv predsednice republike so prispele tri prijave. Kandidacijska komisija je kot zelo primerna za predsednika ocenila aktualnega šefa KPK Roberta Šumija in vodjo službe za operativo KPK Katjo Mihelič Sušnik. Kandidaturo za predsednika KPK je poleg njiju oddal tudi nekdanji pomočnik direktorja Radiotelevizije Slovenija Peter Dular. A se je Pirc Musar odločila ponoviti javni poziv. Kot so takrat sporočili iz njenega urada, želi s ponovitvijo razpisa k prijavi spodbuditi širši krog neodvisnih in vrhunsko strokovno usposobljenih kandidatov.

S 1. januarjem je funkcijo namestnika predsednika KPK prevzel nekdanji novinar Aleš Kocjan, ki ga je Pirc Musar imenovala v začetku decembra.