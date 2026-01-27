Za prenos pravic v prakso potrebujejo dovolj zaposlenih

Pravice iz zakona o dolgotrajni oskrbi že veljajo, vendar se njihovo izvajanje zatika predvsem zaradi akutnega pomanjkanja kadra na vseh ravneh sistema. Ozka grla nastajajo že na vstopnih točkah CSD pri obravnavi vlog, nato pa se pomanjkanje kadra ponovi pri izvajalcih dolgotrajne oskrbe, kar povzroča verižne zamude.

Zaradi kadrovskih omejitev izvajalci upravičencem pogosto ne morejo zagotoviti celotnega obsega ur oskrbe, zato se ti včasih odločajo za manj ur ali denarni prejemek. Sočasno uvajanje novega sistema, digitalnih povezav in nejasni normativi dodatno otežujejo načrtovanje kadra ter podaljšujejo čakalne dobe za storitve.