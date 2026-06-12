Za prenovo blokov do 50 % subvencije in kredit z 0 % obrestmi

Eko sklad je objavil nov javni poziv za energetsko prenovo starejših večstanovanjskih stavb, ki etažnim lastnikom omogoča kombinacijo nepovratne subvencije in brezobrestnega kredita. Subvencija lahko pokrije od 30 do 50 odstotkov upravičenih stroškov, preostanek pa je mogoče financirati z brezobrestnim posojilom, ki se odplačuje iz rezervnega sklada. Med upravičene ukrepe sodijo toplotna izolacija fasad in streh, zamenjava oken, vgradnja toplotnih črpalk, prezračevalnih sistemov in drugi ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti stavb. Poziv je namenjen starejšim večstanovanjskim stavbam z več kot osmimi posameznimi deli in več kot dvema etažnima lastnikoma.

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Preverite, kdo lahko kandidira za sredstva, kakšni so pogoji za pridobitev kredita in subvencije, katere prenove so upravičene, koliko časa je na voljo za odplačilo kredita ter kakšno dokumentacijo morajo pripraviti upravniki in etažni lastniki.

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