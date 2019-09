»Za preprečevanje korupcije je ključna preventiva«

Odzivov na ravni EU še ni

Uroš Novak, namestnik predsednika Komisije za preprečevanje korupcije. FOTO: Jure Eržen/Delo

V luči oblikovanja nove sestave Evropske komisije, kjer so se že pred zaslišanjem pojavili sumi o primernosti nekaterih komisarskih kandidatov , je Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) ponovno predlagala ustanovitev neodvisnega protikorupcijskega organa na ravni EU. Spomnimo: belgijski kandidat za evropskega komisarja in zunanji minister, naj bi bil vpleten v korupcijo in pranje denarja v Demokratični republiki Kongo. V ekipije sicer predviden za pravosodni resor.Protikorupcijska komisija je predlog o ustanovitvi tovrstnega organa oblikovala že septembra lani. Ker pobuda še ni bila uresničena in ker gre za institucije in organe z veliko koncentracijo odločevalske moči, iz česar izhajajo tudi večja tveganja za korupcijo in kršitve integritete, komisija znova poziva k ustanovitvi takšnega organa, poudarjajo na KPK.»Odzivov na ravni EU zaenkrat ni bilo. Šoltes je sicer pred časom obljubljal, da se bo zavzel za ustanovitev neodvisnega organa, vendar iz tega nič ni bilo,« je za Delo pojasnil Uroš Novak , namestnik predsednika KPK.se je z Novakom sestal že oktobra lani, tik za tem, ko je komisija za preprečevanje korupcije prvič na slovenske evroposlance naslovila dopis s pobudo o ustanovitvi organa za boj proti korupciji v EU . Tako kot tokrat, so tudi lani naleteli na prazna ušesa.Kot je pojasnil Novak, resničnega interesa za ustanovitev neodvisnega in strokovnega organa za preprečevanje korupcije na evropskem nivoju ni. »Če bo organ ustanovljen, bo politika trčila na neke prepreke,« pojasnjuje Novak ter opozarja, da je v Evropi že tako je ogromen demokratični deficit. Tovrstni organ torej potrebujemo in na podlagi predloga, ki so ga ponovno oblikovali na KPK, bi omogočal nenehni, neprekinjen in celovit nadzor nad transparentnostjo ter hkrati krepitev integritete znotraj EU.Evropski protikorupcijski organ ne bi razpolagal s tožilskimi ali policijskimi pooblastili, v veliko večji meri bi namreč temeljil na preventivnih ukrepih. »Organov je že tako ogromno. Na podlagi našega predloga bi zbrali pravila, ki v normalnih državah že tako veljajo. S sprejetjem pravil, ki se medsebojno dopolnjujejo, pa je lažje delati,« je še poudaril Novak ter dodal, da bi imel tovrstni organ poleg preventivne vloge tudi pristojnost za preiskovanje kršitev, ki niso nujno kvalificirane kot kazniva dejanja, vendar ključno vplivajo na integriteto in ugled institucij ter organov EU. Predlagani protikorupcijski organ bi tako opravljal dopolnilno vlogo, pripomogel pa bi tudi k ustreznemu usposabljanju funkcionarjev na lokalni in državni ravni.