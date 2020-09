Za prijavo zahtevajo dokazila tudi od tujcev iz EU

Ljubljana – Državljani EU naj bi bili v številnih pravicah skoraj izenačeni po Uniji, v praksi pa se marsikdaj pokaže, da je to bolj kot ne na deklarativni ravni. Eden od problemov, ki je zlasti izrazit v času krize zaradi koronavirusa, ko so meje zaprte, je pridobitev dovoljenja za prebivanje, pri katerem mora vsak tujec, tudi državljan EU, čez vrsto birokratskih postopkov. Novela zakona o tujcih na tem področju ne predvideva sprememb.Bralka, ki se ni hotela izpostavljati z imenom, je slovenska, njen mož pa nemški državljan. Stalno prebivališče imata v Nemčiji, on od rojstva, ona zadnjih 20 let. V Sloveniji sta lastnika več ...