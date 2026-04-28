Burja, slana in plohe: kakšno vreme bo zmotilo prvomajske praznike?

Smo na meji med toplejšim in hladnejšim zrakom, zato je vremenski vzorec nekoliko bolj dinamičen. Danes bo vreme zmerno do pretežno oblačno, popoldne in proti večeru lahko od severozahoda pričakujemo posamezne plohe in tudi kakšno nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija, piše na spletnih straneh agencije za okolje.

Jutri se bo vreme poslabšalo, večinoma bo oblačno z možnostjo občasnih, krajevno omejenih ploh ali posameznih neviht. Na Primorskem bo najprej pihala šibka burja, v noči na četrtek se bo nekoliko okrepila. Občutno hladneje bo: najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 11, na Primorskem okoli 13, najvišje dnevne pa od 11 do 16, na Primorskem do 19 stopinj Celzija.

V krajih južno od nas bo danes največ sončnega vremena s koprenasto oblačnostjo. Popoldne bodo v Alpah nastajale plohe in kakšna nevihta in se zvečer razširile proti vzhodu.

Šele v noči na četrtek se bo jasnilo. V notranjosti bo ponekod pihal severovzhodnik. V četrtek in petek bo večinoma jasno, burja na Primorskem bo v četrtek čez dan oslabela. Jutra bodo sveža, ponekod bo možna slana.

Za zdaj ni videti, da bodo prazniki pokvarjeni, hkrati pa tudi ne kaže na večdnevno stabilno, povsem sončno vreme. Gre za nekakšno vmesno obdobje, navaja portal Neurje.si, ko se bodo lepša obdobja verjetno izmenjevala z več oblačnosti in občasnimi vremenskimi motnjami.

Takšnih situacij smo pravzaprav že vajeni, piše portal. Višinska dolina hladnega zraka se pogosto v zadnji fazi nekoliko pomakne bolj proti vzhodu, zato naši kraji ostanejo na njenem robu, brez izrazitega poslabšanja – krivec za to pa je anticiklon oziroma blokada nad Skandinavijo.