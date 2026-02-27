Ljubljanski strojni fakulteti 80 milijonov evrov

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt izgradnje in vzpostavitve raziskovalne infrastrukture Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani. Za projekt v vrednosti 80 milijonov evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 32 milijonov evrov, so v sporočilu zapisali na ministrstvu.

Projekt obsega gradnjo nove raziskovalne infrastrukture ter vzpostavitev ustreznih prostorskih pogojev in raziskovalne opreme za delovanje ljubljanske fakultete za strojništvo. Investicija bo po navedbah ministrstva omogočila nadgradnjo znanstvenoraziskovalne, razvojne in strokovne dejavnosti ter prilagoditev pedagoškega procesa sodobnim razvojnim trendom.

Cilj projekta je okrepiti kapacitete za raziskave in razvoj z zagotovitvijo sodobne infrastrukture, ki bo omogočala učinkovitejši prenos znanja in tehnologij v prakso, spodbujala razvoj novih, trajnostno naravnanih tehnologij in prispevala k nastajanju visokotehnoloških podjetij ter večji konkurenčnosti gospodarstva.

Projekt se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike 2021–2027 in je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.