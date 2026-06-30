  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Za referendum o »politični policiji« zbrali že 30.442 podpisov

    Desne stranke so konec prejšnjega meseca sprejele novelo zakona, ki ogroža temeljne pravice državljanov, svarijo kritiki.
    Državni zbor je sprejel novelo zakona o parlamentarni preiskavi predlagateljev iz SDS, NSi, SLS in Fokusa, podprli pa so jo tudi Demokrati in Resnica. FOTO: Leon Vidic/Delo 
    Galerija
    Državni zbor je sprejel novelo zakona o parlamentarni preiskavi predlagateljev iz SDS, NSi, SLS in Fokusa, podprli pa so jo tudi Demokrati in Resnica. FOTO: Leon Vidic/Delo 
    R. I.
    30. 6. 2026 | 16:30
    30. 6. 2026 | 16:47
    4:04
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Pobuda za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi je zbrala že 30.442 podpisov, kar pomeni, da morajo za razpis referenduma pobudniki peticije v naslednjih dveh tednih zbrati še nekaj manj kot 10.000 podpisov.

    image_alt
    Pobudniki referenduma proti »politični policiji«: gre za zaščito demokracije

    Pobudniki, nekdanji člani Odbora za varstvo človekovih pravic Franco Juri, Pavel Gantar, Spomenka Hribar, Gregor Tomc, Rastko Močnik, Igor Vidmar in Vlado Miheljak, ob preseženih 30.000 podpisih poudarjajo, da s podpisi sporočajo, »da nam je mar za demokracijo, pravno državo in človekove pravice«.

    image_alt
    Pobudniki referenduma proti »politični policiji«: gre za zaščito demokracije

    »Najpomembnejši razlog za podporo referendumu o noveli zakona o parlamentarni preiskavi je, da bodo, če bo novela obveljala, ogrožene vaše temeljne pravice. Če se boste kakorkoli znašli v postopku parlamentarne preiskave, ne boste imeli nikogar, na kogar bi se lahko obrnili, niti nikogar, ki bi vas lahko branil pred neupravičenimi obtožbami. Čeprav se morda zdi malo verjetno, da bi se to lahko zgodilo tudi vam, lahko – podobno kot pri loteriji – tudi sami postanete žrtev. Temu se je treba aktivno upreti,« je v poduaril Pavel Gantar.

    Državni zbor je konec maja namreč sprejel novelo zakona o parlamentarni preiskavi predlagateljev iz SDS, NSi, SLS in Fokusa, podprli pa so jo tudi Demokrati in Resnica. Novela med drugim omejuje možnost izpodbijanja akta o odreditvi parlamentarne preiskave pred ustavnim sodiščem.

    Po novi ureditvi bi lahko presojo skladnosti z ustavo in zakonom v 30 dneh po odreditvi preiskave zahtevala le še sodni svet ali generalni državni tožilec. Zdaj veljavna ureditev to možnost daje širšemu krogu upravičencev, med drugim tretjini poslancev, varuhu človekovih pravic, računskemu sodišču, Banki Slovenije, preiskovancem ter fizičnim in pravnim osebam, ki so zajete v predmetu preiskave.

    image_alt
    DZ sprejel novelo zakona o parlamentarni preiskavi

    Predlagatelji novele trdijo, da želijo preprečiti dolgotrajne proceduralne zaplete in blokade začetka parlamentarnih preiskav, kritiki pa opozarjajo, da to ni enakovredno predhodni ustavni presoji, saj bi pravno varstvo prišlo šele po koncu preiskave, nekatere parlamentarne preiskave pa se v praksi sploh ne končajo. Pravnica Barbara Rajgelj s fakultete za družbene vede je za MMC opozorila, da novela zožuje možnost preverjanja, ali je preiskava res utemeljena z javnim interesom ali pa gre za nadlegovanje kritikov oblasti oziroma zlorabo pooblastil proti posamezniku ali skupini.

    image_alt
    Žerdin: To me spominja na lov na čarovnice; Markeš: Ne bomo tiho

    V Pravni mreži za varstvo demokracije so poudarili, da imajo parlamentarne preiskovalne komisije smiselno podobna pooblastila kot pravosodni organi, zato lahko posegajo v zasebnost, osebne podatke, tajnost občil, osebno dostojanstvo in druge človekove pravice. Predhodna ustavna presoja je po njihovi oceni zato pomembna varovalka pred političnim pritiskom, javnim izpostavljanjem in zastraševanjem posameznikov.

    Opozicija noveli očita več neustavnosti. Po poročanju STA opozarjajo, da odprava varovalk in ustavnosodne kontrole omogoča zlorabe parlamentarnih preiskav, da novela odpravlja sodno varstvo za člane preiskovalne komisije, ki so določeni za preiskovanca ali pričo, ter da bo o konfliktu interesov poslancev odločala politična večina. V Svobodi so predlagali, da bi se uporaba zakona zamaknila za eno leto, da bi se o spornih rešitvah lahko izreklo ustavno sodišče, a je DZ dopolnilo zavrnil.

    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Prezgodnja smrt mladega košarkarja in trenerja

    V 31. letu starosti je umrl nekdanji košarkarski igralec, v zadnjih letih pa trener mlajših selekcij pri Cedeviti Olimpiji Tevž Ružič.
    29. 6. 2026 | 18:32
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Rusija

    Vojna je dosegla ruske bencinske črpalke

    Putin zatrjuje, da je bencina v državi dovolj, hkrati pa priznava, da je do njega težko priti.
    Boris Čibej 29. 6. 2026 | 16:40
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Zdrava prehrana

    Odpoved jeter in okvara živcev zaradi prehranskih dopolnil

    Podatki NIJZ razkrivajo: previsoki odmerki lahko povzročijo poškodbe jeter, glavobol, motnje vida, slabost, izpadanje las in druge okvare telesa.
    Pija Kapitanovič 29. 6. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vladavina prava

    Evropski komisar okrcal Slovenijo: Bruselj pričakuje neodvisen Skok

    Pristojni evropski komisar slovenski vladi sporoča, naj ne slabi protikorupcijskega sistema. Javni mediji morajo biti stabilno financirani.
    Uroš Esih 30. 6. 2026 | 10:25
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
    Vredno branja

    Kar osem elektrarn: poteza, ki spreminja pravila poslovanja (video)

    Stroški energije so v zadnjih letih postali ena pomembnejših poslovnih tem. Nihanja cen na energetskih trgih, vse strožje okoljske zahteve in potreba po zmanjševanju ogljičnega odtisa podjetja silijo k drugačnemu razmisleku o upravljanju energije.
    26. 6. 2026 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Blokada rame: olajšanje, ki ni zdravljenje

    Marsikdo, ki ga muči bolečina v rami, prej ali slej sliši predlog za blokado.
    Promo Delo 24. 6. 2026 | 10:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Last minute počitnice v Turčiji tudi do 20 % ugodneje!

    Se vam med gledanjem objav na družbenih omrežjih, ki so te dni polne čarobnih utrinkov na obmorskih destinacijah, toži po morju?
    Promo Delo 24. 6. 2026 | 15:11
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  140 let inovacij
    Vredno branja

    Prestiž, ki sledi vašemu ritmu

    Novi električni Mercedes-Benz GLC združuje učinkovit električni pogon, prestiž, umetno inteligenco, brezhibno udobje in vsakodnevno uporabnost.
    Promo Delo 5. 6. 2026 | 15:45
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Živčni sistem vaše organizacije ali kako se nalezemo čustev

    Tekmovalnost poleg adrenalina izzove kortizolska in ostala rušilna stanja, ki vodijo v izgorelost, absentizem in izgubo smisla.
    Lucija Mulej 30. 6. 2026 | 16:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    PDPZ

    Pri pokojninskem varčevanju čas pomembnejši od zneska

    Čim zgodnejši začetek in s tem daljša doba varčevanja pomenita, da si lahko z nižjimi mesečnimi vplačili oblikujemo pomemben vir prihodkov po upokojitvi.
    Marjana Kristan Fazarinc 30. 6. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Nova zakonska obveznost o drugem pokojninskem stebru

    Prvič se sistematično spodbuja razprava o dolgoročni finančni varnosti zaposlenih.
    Marjana Kristan Fazarinc 30. 6. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Premium
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Opozorila Elesa

    Povišati moramo omrežnino ali pa se soočiti z grožnjo španskega razpada sistema

    Kljub omrežninski reformi so Eles in pet elektrodistribucijskih podjetij zbrali manj prihodkov.
    Nejc Gole 29. 6. 2026 | 11:21
    Preberite več

    Več iz teme

    politična policijareferendumnovela zakona o parlamentarni preiskavi

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    PremiumVideo
    Šport  |  Kolesarstvo
    Tour 2026

    Brez predaha za Pogačarja od Barcelone do Alpe d'Hueza

    Na 3320,7-kilometrski trasi 113. Toura kolesarje čaka 53.950 višinskih metrov. Kako bo na boj za rumeno majico vplivala vročina?
    Miha Hočevar 30. 6. 2026 | 17:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Porodniški turizem

    Pravica rojenih na tleh ZDA do ameriškega državljanstva ostaja

    Trump ne sme z izvršnim ukazom omejiti pravice do ameriškega državljanstva, kot se je izvajala od konca 19. stoletja. Spopad se seli v kongres.
    Barbara Kramžar 30. 6. 2026 | 17:24
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vročinski val

    Mercator: Zaradi ekstremne vročine ponekod odpovedala hladilna tehnika

    Ekstremne temperature pomenijo izrazito povišanje potreb po hlajenju, ponekod hladilna tehnika izjemnih obremenitev ni vzdržala, pojasnjujejo v Mercatorju.
    Pija Kapitanovič 30. 6. 2026 | 17:22
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Seizmologija

    Je Venezuelo stresel redek dvojni potres?

    Dva zelo močna potresa se lahko zgodita na isti dan, vendar je precej redkeje, da se zgodita skoraj hkrati in skoraj na istem mestu.
    30. 6. 2026 | 17:10
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Državni zbor

    Izraelski dan v hramu demokracije

    Srečanje predsednika državnega zbora z izraelsko veleposlanico in hkratna blokada preiskave afere Black Cube.
    Uroš Esih 30. 6. 2026 | 17:06
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vročinski val

    Mercator: Zaradi ekstremne vročine ponekod odpovedala hladilna tehnika

    Ekstremne temperature pomenijo izrazito povišanje potreb po hlajenju, ponekod hladilna tehnika izjemnih obremenitev ni vzdržala, pojasnjujejo v Mercatorju.
    Pija Kapitanovič 30. 6. 2026 | 17:22
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Seizmologija

    Je Venezuelo stresel redek dvojni potres?

    Dva zelo močna potresa se lahko zgodita na isti dan, vendar je precej redkeje, da se zgodita skoraj hkrati in skoraj na istem mestu.
    30. 6. 2026 | 17:10
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Državni zbor

    Izraelski dan v hramu demokracije

    Srečanje predsednika državnega zbora z izraelsko veleposlanico in hkratna blokada preiskave afere Black Cube.
    Uroš Esih 30. 6. 2026 | 17:06
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PRILOŽNOST

    Kam bomo dali 19 milijard evrov?

    Kakšno Slovenijo želimo leta 2035 in kdo jo bo soustvarjal?
    29. 6. 2026 | 07:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    INTERVJU

    Bo Slovenija izkoristila priložnost, ki jo ima pred nosom?

    Digitalna suverenost postaja eno ključnih vprašanj razvoja podjetij in držav. Zakaj so lokacija podatkov, lokalna infrastruktura in zaupanje v digitalne partnerje vse pomembnejši dejavniki konkurenčnosti?
    26. 6. 2026 | 08:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pri štiridesetih še ni prepozno

    Kako laserska operacija dioptrije vrne leta brez očal
    Promo Delo 30. 6. 2026 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Na ta način lahko znižate dohodnino

    Poletni meseci so lahko idealen čas tudi za načrtovanje dolgoročnega varčevanja.
    29. 6. 2026 | 08:13
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Preventiva danes, za bolj zdrav jutri
    Vredno branja

    Bolezni, ki se razvijajo tiho, lahko odkrijemo pravočasno

    Od rednih pregledov do genetskega testiranja: sodobna preventiva omogoča boljše razumevanje zdravstvenih tveganj in pravočasno ukrepanje.
    Promo Delo 30. 6. 2026 | 12:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Lahko bi plačali 250.000 EUR za zdravstvene storitve

    Zdravstveni zaplet v tujini lahko povzroči visoke stroške. Kako poskrbeti, da vas na poti spremlja občutek varnosti?
    Promo Delo 24. 6. 2026 | 10:35
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo