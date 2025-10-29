Za referendum o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja 31 prijav

Državna volilna komisija (DVK) je prejela 31 prijav organizatorjev referendumske kampanje za referendum o Zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja (ZPPKŽ).

Med prijavljenimi je 12 političnih strank, 11 pravnih oseb in 8 fizičnih oseb, med njimi Nova Slovenija – krščanski demokrati, Levica, Socialni demokrati, Slovenska demokratska stranka, Stranka Glas upokojencev, Zeleni Slovenije ter pravne organizacije in posamezniki, kot so Združenje Gibanje za otroke in družine, Društvo Gibanje za življenje in Aleš Primc.

V skladu z zakonom mora vsak organizator pred referendumom odpreti poseben transakcijski račun za kampanjo in podatke sporočiti DVK. Za omenjeni referendum se je rok iztekel 28. oktobra 2025.

O uveljavitvi zakona ZPPKŽ bodo volivke in volivci odločali 23. novembra.