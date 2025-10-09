Za sladkorne bolnike niso dovolj samo informacije, pomembne so tudi veščine

V nadaljevanju preberite:

Po treh letih sodelovanja 12 evropskih držav se konec januarja 2026 zaključuje projekt CARE4DIABETES, namenjen razvoju učinkovitih programov edukacije oseb s sladkorno boleznijo tipa 2. Slovenija, kjer po podatkih NIJZ iz leta 2023 živi 149.160 ljudi z znano sladkorno boleznijo, je z lastno prakso terapevtske edukacije naredila pomemben korak naprej. V sodelovanju z evropskimi partnerji je med drugim razvila program Tabletka, prvo strukturirano in digitalno podprto izobraževanje, ki od prvega oktobra postaja del financiranja pod okriljem ZZZS. Gre za prelomnico, ki dokazuje, da je včasih najboljša tabletka – znanje.