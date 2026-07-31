  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Za ogled slapa Savice bo spet treba plačati vstopnino

    Javni zavod TNP, Turizem Bohinj in občina Bohinj so sklenili skrbniško pogodbo. Ta predvideva tudi namensko porabo sredstev od vstopnin.
    Slap Savica je ena najbolj obiskanih naravnih vrednot v Sloveniji. FOTO: Primož Hieng
    Galerija
    Slap Savica je ena najbolj obiskanih naravnih vrednot v Sloveniji. FOTO: Primož Hieng
    S. B.
    31. 7. 2026 | 11:50
    31. 7. 2026 | 11:56
    5:28
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Za slap Savica, eno najbolj obiskanih naravnih vrednot v Sloveniji in enega najbolj prepoznavnih simbolov Triglavskega narodnega parka (TNP), bo od jutri veljal nov model upravljanja obiskovanja. Javni zavod TNP, Turizem Bohinj in občina Bohinj so namreč pred dnevi vendarle sklenili pogodbo o skrbništvu. Nov sistem predvideva ponovno obračunavanje vstopnine. Obiskovalci nad 16 let bodo plačali štiri evra, za mlajše bo brezplačno. Prav tako bo vstop prost vsako prvo nedeljo v mesecu.

    image_alt
    Vintgar še vedno vroča politična tema: dogovora o odškodninski odgovornosti ni

    Za slap Savica je lokalni oskrbnik, Turistično društvo Bohinj, že pobiral vstopnino. A ker spremenjeni zakon o ohranjanju narave predvideva, da je lahko upravljavec znamenitosti na območju našega edinega nacionalnega parka javni zavod TNP, so morali prekiniti pobiranje vstopnine, vse dokler z upravljavcem niso sklenili skrbniške pogodbe. 

    Zadnjih nekaj mesecev je bil tako dostop do slapu Savice prost, v turističnem društvu so obiskovalce le prijazno nagovorili, da naj v tem prehodnem času v blagajno za vzdrževanje poti in znamenitosti prispevajo s tem, da kaj kupijo v tamkajšnji trgovinici.

    Enotno uredila plačilo za obiskovanje naravnih vrednot

    Decembra lani je začela veljati novela zakona o ohranjanju narave, ki je za vso državo enotno uredila plačilo za ogledovanje in obiskovanje naravnih vrednot. Obiskovanje je praviloma brezplačno; plačilo je dopustno le iz zakonsko naštetih razlogov – kadar je nujna ureditev infrastrukture, kadar se zaradi obsega obiska izvajajo ukrepi za usmerjanje in kadar je treba urejati mirujoči promet. Pri naravnih vrednotah državnega pomena o zaračunavanju in višini plačila odloči minister s sklepom, zaračunava pa ga lahko le upravljavec zavarovanega območja ali skrbnik naravne vrednote, in sicer le, če je ta javni zavod in ima z upravljavcem sklenjeno pogodbo o skrbništvu.

    Vsako prvo nedeljo v mesecu

    Prejšnji teden so javni zavod TNP, občina Bohinj in Turizem Bohinj, ki je bil izbran za skrbnika na podlagi javno objavljene namere, sklenili pogodbo o skrbništvu naravne vrednote Savica – slap, kot je uradno poimenovana. »To je prva tovrstna sklenjena pogodba za obiskovanje in ogledovanje naravnih vrednot na območju TNP. Po izpolnjenih pogojih skladno z novelo zakona o ohranjanju narave se bo 1. avgusta za obisk naravne vrednote slap Savica v občini Bohinj ponovno začelo zaračunavanje plačila za obisk,« so sporočili iz javnega zavoda TNP. 

    image_alt
    Peripetije okoli Vintgarja niso zmotile turistov, že prvi dan je bil poln

    Obiskovalci od dopolnjenega 16. leta starosti bodo morali za obisk plačati štiri evre, mlajši pa ga bodo še naprej lahko obiskovali brezplačno. »S tem želimo otrokom in mladim približati obisk in jih že od malih nog spodbujati k spoznavanju, razumevanju in spoštovanju naravne ter kulturne dediščine,« so poudarili. Prav tako bo obisk brezplačen vsako prvo nedeljo v mesecu, kar prav tako predvideva zakon o ohranjanju narave.

    Vstopna točka bo avgusta in septembra odprta od 8. do 19. ure, oktobra od 9. do 17. ter novembra in decembra od 9. do 16. ure. Ob močnem dežju, neurju, sneženju, poledici, visoki vodi ali nevarnosti padajočega kamenja bo naravna vrednota zaradi varnosti zaprta.

    Samo izvajanje zakonskih obveznosti

    Za slap savica sicer že 70 let skrbi Turistično društvo Bohinj, na katerega je Turizem Bohinj, ki je bil izbran za skrbnika, prenesel določen del nalog. Pogodba o skrbništvu je tako, kot so poudarili pri javnem zavodu TNP, le mehanizem za usklajeno izvajanje zakonskih pristojnosti. »Horizontalna pogodba povezuje upravljavca zavarovanega območja, lokalno skupnost in destinacijsko organizacijo v enoten sistem upravljanja obiskovanja, katerega cilj je boljše varstvo narave, kakovostnejša izkušnja obiskovalcev in manjše obremenitve lokalnega okolja,« je pojasnil direktor javnega zavoda TNP Uroš Brežan in dodaja: “Pomembno je tudi dejstvo, da smo v sistem uspeli vključiti dolgoletne izkušnje Turističnega društva Bohinj, saj brez širokih in trdnih lokalnih partnerstev ne moremo pričakovati dobrih rezultatov.«

    Slap Savica je namreč ena od najbolj obiskanih naravnih znamenitost v TNP, vplivi velikega števila ljudi pa presegajo samo območje slapa, zato takega obiskovanja nobena institucija ne more učinkovito upravljati sama, so še zapisali v izjavi za javnost.

    Zbrana sredstva bodo porabljena namensko in pregledno, so še zagotovili. »En del plačila za obisk pokriva upravičene stroške izvajanja skrbništva, drugi del je namenjen naravi in lokalnemu okolju in se po zakonu deli med upravljavca in lokalno skupnost. Sredstva so namenska, porabljajo se prednostno na sami naravni vrednoti in njenem vplivnem območju.«

    Šport  |  Kolesarstvo
    Tour

    Slovenija izgublja bitko za veliki štart Toura

    Potem ko so pred dobrim letom na vladi predstavili visokoleteči načrt o velikem štartu dirke po Franciji 2029 pri nas, se zdi, da se to ne bo uresničilo.
    Matic Rupnik 30. 7. 2026 | 16:32
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    INTERVJU

    Zvezdan Pirtošek: Prav zdaj se tudi v Sloveniji kaže luč na koncu tunela

    Nevrolog prof. dr. Zvezdan Pirtošek o novih možnostih zdravljenja Alzheimerjeve bolezni, strahu pred demenco, starizmu in dostojanstvu starejših.
    Nika Vistoropski 30. 7. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Barcelona proti Atleticu

    Argentinec ne želi biti več v družbi Jana Oblaka

    Julian Alvarez je velika želja Barcelone, ki je zanj pripravljena plačati do 100 milijonov evrov. Španska nogometna zveza sprožila disciplinski postopek.
    30. 7. 2026 | 16:03
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Los Angeles Lakers

    Dončićevi soigralci na poti v neznano: Čaka nas veliko dobre hrane

    Kevon Looney je eden od novincev v moštvu Los Angeles Lakers za prihodnjo sezono. Dejal je, da priprav z Dončićem v Sloveniji nikakor ne bo zamudil.
    30. 7. 2026 | 13:10
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Executive MBA: Nova generacija programa za novo generacijo voditeljev

    Večina vodij svojo kariero gradi na strokovnem znanju, rezultatih in bogatih izkušnjah. Prav to jim omogoči napredovanje in prevzemanje vse večje odgovornosti.
    31. 7. 2026 | 08:37
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  70 let zgodb, ki jih pišejo zavzeti zaposleni
    Vredno branja

    Ljubljanske mlekarne: kjer se delo prepleta z družino in prijateljstvom

    Ljubljanske mlekarne gradijo okolje, kjer zaposleni rastejo, soustvarjajo in usklajujejo delo z družinskim življenjem.
    Promo Delo 27. 7. 2026 | 14:18
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Inovacijsko okolje avstrijske Koroške
    Vredno branja

    Slovenka na avstrijskem Koroškem: »Prišli smo za dve leti, ostali pa trinajst«

    Selitev, ki naj bi trajala dve leti, se je spremenila v novo življenje. Danes iz avstrijske Koroške pomaga slovenskim podjetjem pri prvih korakih na tujih trgih.
    Promo Delo 29. 7. 2026 | 09:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ste pomislili na to: »kaj pa, če ... «

    Poletje je čas dopustov, potovanj in polnjenja baterij. Tudi vi že komaj čakate, da se za nekaj dni odklopite od vseh obveznosti?
    Promo Delo 29. 7. 2026 | 08:50
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju Peter Filip Jakopič, Zavarovalnica Triglav

    Tveganja so ogledalo časa, v katerem živimo

    Ključno je, da podjetja in družba kot celota ostanejo prilagodljivi in pripravljeni na nove izzive in tveganja, ki jih prinaša hitro spreminjajoči se svet.
    Marjana Kristan Fazarinc 30. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje na delovnem mestu

    Pri zdravju se vlaganje v preventivo trikratno povrne

    Promocija zdravja na delovnem mestu za posameznika pomeni boljše počutje in večje zadovoljstvo pri delu, za delodajalce pa zdrave kadre in manj odsotnosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 29. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje na delovnem mestu

    Regijski projekti promocije zdravja na delovnem mestu

    Predstavljamo projekt GZS Varnoška in projekte ZDS Duško na delu, Obvladovanje psihološkega stresa za manj absentizma ter Odporni na tehnostres.
    Marjana Kristan Fazarinc 29. 7. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Dolgoživost

    Dobrodošli v prihodnosti medicine dolgoživosti

    Staranje ni enoten, neizbežen proces, temveč preplet bioloških mehanizmov, na katere lahko vplivamo.
    Lucija Mulej 28. 7. 2026 | 17:00
    Preberite več

    Več iz teme

    BohinjTNPTriglavski narodni parkturizem

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Zakon o ohranjanju narave

    Za ogled slapa Savice bo spet treba plačati vstopnino

    Javni zavod TNP, Turizem Bohinj in občina Bohinj so sklenili skrbniško pogodbo. Ta predvideva tudi namensko porabo sredstev od vstopnin.
    31. 7. 2026 | 11:50
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Fifa

    Infantino kljub Čeferinovemu ultimatu ne popušča: Nihče ne prodaja nogometa

    Svetovna nogometna zveza bo kljub napovedanemu evropskemu bojkotu med 211 članicami še naprej iskala podporo za sporni projekt FFE.
    31. 7. 2026 | 11:33
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vredno branja

    Nekdanji zmagovalec Toura osupnil z oceno o Tadeju Pogačarju

    O slovenskem kolesarskem šampionu je brez zadržkov spregovoril tudi sloviti Nemec Jan Ullrich.
    Miha Šimnovec 31. 7. 2026 | 11:21
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Sezona v gorah

    Kup dela za gorske reševalce: zdrs na Vitrancu, nesreča v Triglavski steni

    Poletna sezona v gorah je na vrhuncu, z večjim obiskom pa narašča tudi število nevarnih situacij in zahtevnih reševanj.
    31. 7. 2026 | 11:07
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Zala Djurić: Oče si je zelo prizadeval, da bi me odvrnil od igralstva

    »Ves čas sem si prizadevala dokazati, da sem vse dosegla sama,« pravi igralka Zala Djurić. Zdaj se s tem, kdo so njeni starši, ne obremenjuje več.
    Urša Izgoršek 31. 7. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vredno branja

    Nekdanji zmagovalec Toura osupnil z oceno o Tadeju Pogačarju

    O slovenskem kolesarskem šampionu je brez zadržkov spregovoril tudi sloviti Nemec Jan Ullrich.
    Miha Šimnovec 31. 7. 2026 | 11:21
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Sezona v gorah

    Kup dela za gorske reševalce: zdrs na Vitrancu, nesreča v Triglavski steni

    Poletna sezona v gorah je na vrhuncu, z večjim obiskom pa narašča tudi število nevarnih situacij in zahtevnih reševanj.
    31. 7. 2026 | 11:07
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Zala Djurić: Oče si je zelo prizadeval, da bi me odvrnil od igralstva

    »Ves čas sem si prizadevala dokazati, da sem vse dosegla sama,« pravi igralka Zala Djurić. Zdaj se s tem, kdo so njeni starši, ne obremenjuje več.
    Urša Izgoršek 31. 7. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vredno branja

    Ne zamudite kolesarskega praznika s Tadejem Pogačarjem

    Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar bo letos med 31. julijem in 2. avgustom v domači Komendi združil vrhunske športnike, rekreativce, družine in navijače.
    27. 7. 2026 | 09:26
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

    Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
    Delo 14. 7. 2026 | 14:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Nova definicija družinskega luksuza: Zakaj se vedno več ljudi seli bližje gozdu?

    Med prelaganjem vozička na stopnišču in iskanjem parkirnega mesta se v naše misli prikrade tiha, a vztrajna želja: potrebujem več prostora, naravo in svoj mir.
    30. 7. 2026 | 13:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hitra kosila in večerje s sredozemskim pridihom

    Za vas smo pripravili izbor jedi, ki vas s hitro pripravo in po nizkih cenah popeljejo med grške okuse!
    27. 7. 2026 | 08:44
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
    Vredno branja

    Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo 10. 7. 2026 | 14:38
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo