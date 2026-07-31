Za ogled slapa Savice bo spet treba plačati vstopnino

Za slap Savica, eno najbolj obiskanih naravnih vrednot v Sloveniji in enega najbolj prepoznavnih simbolov Triglavskega narodnega parka (TNP), bo od jutri veljal nov model upravljanja obiskovanja. Javni zavod TNP, Turizem Bohinj in občina Bohinj so namreč pred dnevi vendarle sklenili pogodbo o skrbništvu. Nov sistem predvideva ponovno obračunavanje vstopnine. Obiskovalci nad 16 let bodo plačali štiri evra, za mlajše bo brezplačno. Prav tako bo vstop prost vsako prvo nedeljo v mesecu.

Za slap Savica je lokalni oskrbnik, Turistično društvo Bohinj, že pobiral vstopnino. A ker spremenjeni zakon o ohranjanju narave predvideva, da je lahko upravljavec znamenitosti na območju našega edinega nacionalnega parka javni zavod TNP, so morali prekiniti pobiranje vstopnine, vse dokler z upravljavcem niso sklenili skrbniške pogodbe.

Zadnjih nekaj mesecev je bil tako dostop do slapu Savice prost, v turističnem društvu so obiskovalce le prijazno nagovorili, da naj v tem prehodnem času v blagajno za vzdrževanje poti in znamenitosti prispevajo s tem, da kaj kupijo v tamkajšnji trgovinici.

Enotno uredila plačilo za obiskovanje naravnih vrednot Decembra lani je začela veljati novela zakona o ohranjanju narave, ki je za vso državo enotno uredila plačilo za ogledovanje in obiskovanje naravnih vrednot. Obiskovanje je praviloma brezplačno; plačilo je dopustno le iz zakonsko naštetih razlogov – kadar je nujna ureditev infrastrukture, kadar se zaradi obsega obiska izvajajo ukrepi za usmerjanje in kadar je treba urejati mirujoči promet. Pri naravnih vrednotah državnega pomena o zaračunavanju in višini plačila odloči minister s sklepom, zaračunava pa ga lahko le upravljavec zavarovanega območja ali skrbnik naravne vrednote, in sicer le, če je ta javni zavod in ima z upravljavcem sklenjeno pogodbo o skrbništvu.

Vsako prvo nedeljo v mesecu

Prejšnji teden so javni zavod TNP, občina Bohinj in Turizem Bohinj, ki je bil izbran za skrbnika na podlagi javno objavljene namere, sklenili pogodbo o skrbništvu naravne vrednote Savica – slap, kot je uradno poimenovana. »To je prva tovrstna sklenjena pogodba za obiskovanje in ogledovanje naravnih vrednot na območju TNP. Po izpolnjenih pogojih skladno z novelo zakona o ohranjanju narave se bo 1. avgusta za obisk naravne vrednote slap Savica v občini Bohinj ponovno začelo zaračunavanje plačila za obisk,« so sporočili iz javnega zavoda TNP.

Obiskovalci od dopolnjenega 16. leta starosti bodo morali za obisk plačati štiri evre, mlajši pa ga bodo še naprej lahko obiskovali brezplačno. »S tem želimo otrokom in mladim približati obisk in jih že od malih nog spodbujati k spoznavanju, razumevanju in spoštovanju naravne ter kulturne dediščine,« so poudarili. Prav tako bo obisk brezplačen vsako prvo nedeljo v mesecu, kar prav tako predvideva zakon o ohranjanju narave.

Vstopna točka bo avgusta in septembra odprta od 8. do 19. ure, oktobra od 9. do 17. ter novembra in decembra od 9. do 16. ure. Ob močnem dežju, neurju, sneženju, poledici, visoki vodi ali nevarnosti padajočega kamenja bo naravna vrednota zaradi varnosti zaprta.

Samo izvajanje zakonskih obveznosti

Za slap savica sicer že 70 let skrbi Turistično društvo Bohinj, na katerega je Turizem Bohinj, ki je bil izbran za skrbnika, prenesel določen del nalog. Pogodba o skrbništvu je tako, kot so poudarili pri javnem zavodu TNP, le mehanizem za usklajeno izvajanje zakonskih pristojnosti. »Horizontalna pogodba povezuje upravljavca zavarovanega območja, lokalno skupnost in destinacijsko organizacijo v enoten sistem upravljanja obiskovanja, katerega cilj je boljše varstvo narave, kakovostnejša izkušnja obiskovalcev in manjše obremenitve lokalnega okolja,« je pojasnil direktor javnega zavoda TNP Uroš Brežan in dodaja: “Pomembno je tudi dejstvo, da smo v sistem uspeli vključiti dolgoletne izkušnje Turističnega društva Bohinj, saj brez širokih in trdnih lokalnih partnerstev ne moremo pričakovati dobrih rezultatov.«

Slap Savica je namreč ena od najbolj obiskanih naravnih znamenitost v TNP, vplivi velikega števila ljudi pa presegajo samo območje slapa, zato takega obiskovanja nobena institucija ne more učinkovito upravljati sama, so še zapisali v izjavi za javnost.

Zbrana sredstva bodo porabljena namensko in pregledno, so še zagotovili. »En del plačila za obisk pokriva upravičene stroške izvajanja skrbništva, drugi del je namenjen naravi in lokalnemu okolju in se po zakonu deli med upravljavca in lokalno skupnost. Sredstva so namenska, porabljajo se prednostno na sami naravni vrednoti in njenem vplivnem območju.«