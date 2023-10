Za Slovence pravičnost pomembnejša od učinkovitosti

Politiki bi se morali zavedati, da je treba biti zelo previden pri dajanju obljub. Vlada jih je po poplavah dala precej, prehitro in zunaj okvirov realnih možnosti. To so bili zametki spremembe v javnem mnenju oziroma padca podpore vladajočemu Gibanju Svoboda, je prepričan sogovornik v tokratnem podkastu Moč politike dr. Samo Uhan.

V tem tednu, ki je naplavil novo afero z razpisom, tokrat je njegov glavni akter obrambni minister Marjan Šarec, so bili objavljeni tudi rezultati nove meritve javnega mnenja. Tokrat jo je izvedla agencija Ninamedia in ugotovila, da delo vlade kot uspešno ocenjuje 39 odstotkov vprašanih, deset odstotnih točk manj kot pred mesecem dni.

Hkrati pa je pregled popoplavne škode pokazal, da naj bi v okviru sanacije obnavljali celo objekte, ki sploh še ne obstajajo oziroma niso bili uničeni. »Če vlada slabo načrtuje ali celo zavaja, bo to seveda slabo za ratinge.«

Je obnova tema, na kateri bo Robert Golob obstal ali padel? »Zanesljivo bo obnova eden od stebrov obstoja, pri katerem bo vlada poskušala pokazati empatičnost, solidarnost in učinkovitost. Pri tem pa bi se morala zavedati, da so merila državljanov pri presojanju delovanja vlade nekoliko drugačna od tega, kar bi pričakovali. Za Slovence je namreč pravičnost pomembnejša kot učinkovitost, čeprav je ta morda bolj potrebna,« je opozoril sogovornik tokratnega podkasta o politiki.

Če se bodo pri obnovi pokazale nepravilnosti, to v javnem mnenju lahko eskalira do neslutenih razsežnosti.

Omenjena izguba podpore ne pomeni, da gre za premik glasov volivcev z levega na desni pol, ampak se je zgodil predvsem premik dela volivcev Gibanja Svoboda »na čakanje« in ti bodo najbolj na preži, ali bo vlada uspešna.

Leva sredina ima volivce, ki migrirajo znotraj pola – od LDS so šli k Zaresu, Pozitivni Sloveniji, LMŠ ... V tem delu volilnega telesa je po Uhanovi oceni nekaj prostora tudi za Anžeta Logarja, vendar bo moral pokazati nekoliko več odločnosti pri rezanju popkovine s svojo matično stranko SDS. »Logar se želi predstaviti kot obraz nove paradigme, ki je na temelju delovanja v SDS doživel razsvetljenje. A ta novi stari obraz ima težave glede vsebine.« Analitiki so zato v težavah, ker z ničem ni mogoče polemizirati.