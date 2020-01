Za Sovo končano, za Knovs pa še ne

»Vnaprej ne bom ničesar komentiral, na sejo Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) pa bom prišel,« napoveduje pred današnjim pogovorom s parlamentarnimi nadzorniki predsednik vlade Marjan Šarec. Ti se od oktobra ukvarjajo z vprašanjem zakonitosti in preudarnosti zaposlovanja v Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Sova).Po opravljenem nadzoru na Sovi so parlamentarni nadzorniki ugotovili, da so lani v agenciji dejansko zaposlili N. H., znanko premiera. Marjan Šarec je tedaj komentiral, da je kandidatka dobila službo v Sovi, »ker se je prijavila in je šlo to vse po postopkih« ter zatrdil, da se že ...