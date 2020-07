Za študente in dijake tudi letos poleti brezplačen javni prevoz

Z ministrstva za infrastrukturo so sporočili, da je bil po dodatnih pogovorih dosežen dogovor, ki bo omogočil, da bodo prevozniki tudi letos – ne glede na njihov objektivno težki finančni položaj, ki je posledica izpada dohodkov zaradi epidemije koronavirusa – ponudili brezplačno podaljšanje terminskih vozovnic za dijake in študente za julij in avgust.



Ministrstvo za infrastrukturo je po besedah ministra Jerneja Vrtovca aktivno sodelovalo v pogovorih med prevozniki in predstavniki študentov, piše STA. »Na začetku je bilo rečeno, da je zmedo povzročilo ministrstvo, a temu ni bilo tako,« je dodal.



Dogovor bo dijakom in študentom omogočil brezplačne prevoze najpozneje od 9. julija do 31. avgusta 2020.