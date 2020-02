FOTO:Za svobodo je treba vstati

Marsikdo bo namignil, da vsaka jogijska vaja na svoj način stimulira žleze. Zakaj hormonska?







Primerjava mi pove, da uživate v hrani, v življenju v polnosti, na kar kaže tudi vaša knjiga, v kateri so nenavadni recepti, recimo za hormonska jetrca z marelicami. Nalezljivo je vaše navdušenje nad življenjem.

Ob besedi hormonska joga verjetno večina najprej pomisli na spolne hormone, na to, da bi si s tovrstnimi vajami v zrelih letih povrnili libido, zdravje, se pomladili.

V vašem CV berem, da vas fascinirajo srce, razum in pogum, in to naj bi bilo v miljeju pravniškega poklica. Dodate še svobodo, zato ste že trideset let v samostojnem poklicu. Ob tem sem se spomnila na ameriškega filozofa Thomasa Hanno, za katerega je bila svoboda mogoča le ob zdravem telesu, ki je brez bolečin.

Tri premise, po Dorothy iz Čarovnika iz Oza, ki je njena junakinja,nadgradi še s svobodo, ki je, pravi, prepotrebna vrlina odvetnika. In pravo ima v genskem zapisu, saj so bili odvetniki in pravniki starši, pa tudi brat, pred njimi že njen praded in ded. Je podpredsednica Odvetniške zbornice Slovenije, predsednica njene ljubljanske enote ter direktorica Odvetniške akademije.Leta prej, ko je pri Brazilki prof.prejela certifikat HYT (Hormone Yoga Therapy), se je urila v plesu, hatha jogi, či gongu in refleksoterapiji. Utemeljuje, kako se pri njej prepletata odvetništvo in učenje hormonske joge.Hormonska joga je bolj simbolični naslov, moja knjiga je priročnik o dobrem hormonskem življenju, o radoživosti, ki ne zvodeni po 50. letu, vse do pozne starosti. Rodriguesova si ni izmislila novih položajev. Kombinacijo telesnih vaj, ki niso prezahtevne, je združila z dihalno tehniko ognjeni dih in tibetansko energijsko tehniko. Z znancem ginekologom sta osnovala skupino 200 pacientk, ki jim je, potem ko so vadile, meril raven hormonov. Ta se je razmeroma hitro povečala oziroma uravnovesila. Dinah je pri svojih 93 letih videti kot sedemdesetletnica in še vedno predava po svetu.Krilatica antiaging je samo better aging. Dodajam še body shape, če naj uporabim še en tuj izraz, kajti moje telo se je po letih rednega izvajanja joge počasi preoblikovalo in splahneli so odvečni kilogrami, ne da bi se prepustila dietam. Zadnjo menstruacijo sem imela pred petimi leti, a to ne pomeni, kot mnogi zmotno mislijo, da jajčniki nehajo proizvajati hormone, četudi jajčec ni več.Za vzdrževanje optimalnega počutja in dvig spolnih in drugih hormonov zadostujejo trije dvajsetminutni vadbeni protokoli na teden. Saj več si zaradi dela tudi ne morem privoščiti, povsem drugače pa je na počitnicah. Pri intenzivnosti vadbe moramo slediti svojim letom, potrebam, zmožnostim. Začnemo z ogrevalnimi vajami, sledi 15 vaj, asan. Zaporedje je pomembno, kajti vsako naslednjo vajo uvede prejšnja. Nekatere so namenjene spodbujanju jajčnikov in testisov, druge spodbujajo ščitnico in nadledvične žleze, seveda vplivamo na kraljico žlez hipofizo, na epifizo in tako dalje. Pomembno je, da naredimo celo sekvenco, kot tudi torte sacher ne moremo napraviti samo iz čokolade, čeprav je ta najnujnejša sestavina.Nikoli si nisem mislila, da bom tako rada učila, sebe in druge, da je to v meni. Ko sem naletela na hormonsko jogo, sem želela izkusiti, ali deluje in kako. Si priskrbela knjige, raziskovala po spletu, se poglabljala predvsem v nevro-endokrinologijo. Skoraj me je obsedla. Bere se kot kriminalka. Vsako leto odkrijejo nov hormon in to je najnovejša veja medicine. Pred sto leti so šele odkrili, da hormon obstaja. Beseda je grškega izvora in pomeni brsteti, mi pa hormone spodbujamo s svojim brstenjem, radoživostjo.Zato sem se še posebno posvetila nadledvičnim žlezam, ki so izjemno občutljive za stres. Ne proizvajajo samo adrenalina, noradrenalina, kortizola in tako naprej, ampak 150 in več hormonov. Če imamo dan na dan povišane stresne hormone, ki nam na začetku omogočajo zagon, nam niti spati ni treba. A zato preostalih hormonov žleza takrat ne proizvaja, seveda tudi estrogena in progesterona ne. Stres ruši skladno delovanje hormonov. Če v orkestru nekdo igra razglašeno, odličnost prvega violinista ne bo popravila vtisa. Hipofiza pa ne zmore popraviti posledic nenehnega stresa.Bastrika ali ognjeni dih je zelo intenziven vdih v trebuh, nato intenziven izdih. Pri vdihu se popek napolni, gre ven, pri izdihu nazaj proti hrbtenici. Z vdihom masiramo jajčnike in testise, življenjski ogenj dovajamo povsod po telesu. Sliši se učeno, pa ni, že samo ozaveščeno dihanje s prepono nam dviga energijo. Pri vadbi je najtežje prav dihanje. Na prvih srečanjih se ga učimo leže, da lahko to spuščanje in dviganje trebuha opazujemo, da lahko vaje izvajamo tudi sede in stoje. Vedno poudarjam, kako pomemben je izdih, če ne celo bolj kot vdih. Ko pa smo v stresu, je, kot bi dihali na škrge, kar pozabimo dihati.Seveda mislimo na libido in spolne hormone. Pablo Picasso verjetno ni imel težav z njimi in z ustvarjalnostjo ter radoživostjo. Starejše med nami si s temi vajami lajšamo posledice menopavze, motnje spanja, nihanje libida, bolečine v sklepih, povišan utrip srca in drugo, mlajše predmenstruacijski sindrom ter boleče menstruacije, vaje so preventiva pred osteoporozo in srčno-žilnimi boleznimi. Nekako po 36. letu pri ženskah in malo pozneje pri moških hormoni upadajo. To je pravilo, opažam pa, da vse manj drži, da se razlike v letih brišejo. Mnoge starejše ženske so gibčnejše od mlajših. Ozaveščene so in se raztezajo, po drugi strani mladi v fitnes centrih trdijo mišice.Muladhara bandha, stisk mišic medeničnega obroča. To so mišice, ki jih uporabimo, ko nam v laboratoriju za pregled urina naročijo srednji curek. V jogijski tradiciji spodbuja energijo speče kače. To je tretji princip celote vaj. Sčasoma se naučiš sproščati in usmerjati energijo, čeprav mislimo, kako komplicirana je ta energijska tehnika, pa je v resnici preprosta, saj energija potuje že z našo namero.Prav je imel. Svoboda je zame dobrina, ki mora biti permanentna, svobodna sem lahko v odvetniškem poklicu, neodvisna, razen od svojih strank in svoje vesti. Neodvisnost in svoboda sta že stoletja temelj odvetniškega poklica in demokracije. Prijateljica Ifigenija Simonović, ki je napisala predgovor v knjigi Hormonska joga, me tako dobro pozna, da mi je dala vzdevek Liberty. Vsako jutro pa je za to svobodo treba vstati, nato se osvoboditi od sebe, biti bolj narahlo. Verjetno sem poleg spretnosti zagovornika podedovala tudi tradicijo svobode. Starši so mi tako zaupali, da sem se pred izzivom odgovornosti počutila celo nelagodno. Tudi na pravni fakulteti, banalno se bo slišalo, nisem gojila visokih ciljev, navsezadnje sem imela službo zagotovljeno v očetovi odvetniški pisarni. Stanovske funkcije sem sprejela, ker želim nekaj napraviti za odvetniško kulturo – srca, etike, medsebojne povezanosti odvetnikov –, in pa da stranke ne bi dojemali kot potrošnika. Naša stranka je naš car, seveda, do razumljive meje.Premalo smo odgovorni pri razdelitvi premoženja, ne vprašamo se, kaj bo po naši smrti. Otroci se prevečkrat pravdajo. Ko pridemo v določeno starost, recimo pri šestdesetih, preglejmo imetje. Povabimo otroke, vsakdo naj pove, kakšna so njegova pričakovanja. Mogoče je eden od dedičev že nekaj dobil prej, drugi je skupno vlagal s starši. Nato ocenimo, kar imamo, pravično razdelimo med otroke, ne pa da rečemo, se bodo že potem zmenili. Odvetnik je velik pomočnik, a ni nujen. Oporoko lahko napišemo na list papirja, z datumom in podpisom, vendar obvezno na roko. Dedovanje zna biti velik problem, veliko večji, kot če se razvežeš pri 80. Slednje je še zlasti neumnost, navsezadnje tudi iz finančnih razlogov, ker po razvezi ne deduješ. Četudi oba zatrjujeta, da ne moreta več niti videti drug drugega.Ja, ampak delata naj jo skupaj. Predvsem pa naj bosta vsak trenutek prijazna drug do drugega, dostojna, lahna in lahkotna, ležerna, ljubezniva, spoštljiva.