Za tretjega evropskega delegiranega tožilca iz Slovenije predlagan Matija Hostnik

Vlada se je na današnji seji seznanila s predlogom državnotožilskega sveta za imenovanjeza evropskega delegiranega tožilca in ga predložila Evropskemu javnemu tožilstvu (EPPO), so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

Evropski delegirani tožilci delujejo v državah članicah in sestavljajo EPPO na decentralizirani oz. nacionalni ravni. Slovenija ima trenutno dva delegirana evropska tožilca, Tanjo Frank Eler in Mateja Oštirja, ki se jima petletni mandat izteče prihodnje leto.

V okviru Evropskega javnega tožilstva sta evropska delegirana tožilca iz Slovenije skupaj z ostalimi pristojna za preiskovanje in pregon kaznivih dejanj, ki prizadevajo finančne interese EU. Med temi dejanji so denimo goljufija, pranje denarja, korupcija in poneverba.

Postopek za tretjega evropskega delegiranega tožilca

Generalna državna tožilka Katarina Bergant je decembra lani na zboru državnih tožilcev v Portorožu napovedala, da bo Slovenija letos začela postopek za tretjega evropskega delegiranega tožilca.

Da Slovenija potrebuje dodatnega delegiranega tožilca, se strinja tudi evropska glavna tožilka Laura Kövesi, ki mora odobriti število evropskih delegiranih tožilcev na državo članico. Kot je dejala decembra lani ob obisku v Sloveniji, so dodatni evropski delegirani tožilci pomembni zaradi povečanega obsega dela.

Za evropskega delegiranega tožilca lahko kandidira državni tožilec, ki ima naziv ali izpolnjuje pogoje za imenovanje najmanj v naziv okrožnega državnega tožilca, ima znanje delovnega jezika EPPO najmanj na ravni C1 in izpolnjuje posebne pogoje, ki jih določajo pravila EPPO ter pravila, ki urejajo pogoje za zaposlitev uradnikov in drugih zaposlenih v institucijah EU.

Evropskega delegiranega tožilca na predlog evropskega glavnega tožilca imenuje kolegij EPPO za pet let z možnostjo podaljšanja mandata.

Na centralni ravni oz. ravni EU je evropski tožilec iz Slovenije Jaka Brezigar, ki je bil za šestletni mandat imenovan julija 2020. Konec oktobra je bil v uradnem listu objavljen poziv k vložitvi kandidatur za njegovega naslednika, rok se izteče 24. novembra.