Za testiranje mačk in psov ni zanimanja

Ljubljana – Medtem ko je v nekaterih drugih državah zanimanje posameznikov za to, ali so njihovi hišni ljubljenčki okuženi s covidom-19, precejšnje, to pri nas ne zanima skoraj nikogar. Število testiranih živali v Sloveniji lahko preštejemo na prste ene roke, posledično pa do zdaj ni bilo potrjene niti ene okužbe.Jemanje brisov potencialno okuženih živali zahteva podobno obravnavo kot jemanje pri človeku, zato so na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani na ta postopek pripravljeni z vso potrebno zaščitno opremo. Še vedno sicer velja, da se od domačih živali človek ne okuži, ker tak prenos do zdaj še ni bil ...